Van overnames tot nieuwe spelers: deze impact hebben de nakende veranderingen in de telecomwereld voor jou

Proximus neemt edpnet over. Orange verwerft een meerderheidsbelang in de Waalse kabelaar VOO. Het oer-Vlaamse Telenet kan internet en tv verkopen in heel Wallonië. Het Nederlandse Youfone wil vast internet aanbieden in België… Om het met een understatement te zeggen: het Belgische telecomlandschap raakt stevig hertekend. Maar wat betekent dat voor jou? Mijntelco.be geeft een overzicht.

Eind vorig jaar bleek edpnet in zware financiële moeilijkheden te zitten, met bijna 9 miljoen euro schulden. Tot een akkoord met de schuldeisers kwam het niet, en dus besloot de rechter tot een verkoop van edpnet. Enkele geïnteresseerden deden een bod, zoals Orange en Citymesh. Maar uiteindelijk zou Proximus het meeste geboden hebben. Zo zou de telecomgigant verder kunnen uitbreiden. ‘Zou’, want de kogel is nog niet door de kerk. Straks meer daarover.



Zoveelste verschuiving in het landschap

Edpnet blijft natuurlijk wel een kleine speler op de Belgische telecommarkt, met 46.000 abonnees voor vast internet en 20.000 mobiele abonnees. Om maar te zeggen: Proximus zelf heeft liefst 2,2 miljoen vaste klanten en 4,8 miljoen mobiele abonnees. Maar dit is wel al de zoveelste overname, nadat Proximus eerder Mobile Vikings en Scarlet overnam.

De (bijna-)overname is bovendien bij lange na niet de enige dreigende verschuiving in de markt. Zo keurde de Europese Commissie zopas de overname van VOO en Brutélé door Orange goed. Telenet kan dan weer in heel Wallonië internet en televisie aanbieden.



Wat betekent dit allemaal voor jou?

Testaankoop reageert alvast niet positief. Volgens de consumentenorganisatie heeft de consolidatie in de sector een negatief effect op de concurrentie en dus ook op onze portemonnee. “Een dochterbedrijf van Proximus kan zijn abonnementsprijzen lager houden dan de concurrentie, omdat de sterke groep erachter financiële gaten kan dichtrijden.”

Uiteindelijk startte de Belgische Mededingingsautoriteit een onderzoek naar Proximus en mogelijk misbruik van zijn machtspositie. “Er zijn immers ernstige aanwijzingen van aanzienlijke belemmeringen van de mededinging”, aldus de BMA. Eerder had telecomwaakhond BIPT de overname afgeraden, wegens de negatieve impact op de concurrentie.

Dreigende concurrentiebeperking was ook de reden waarom de Europese Commissie een onderzoek opende naar de overeenkomst van Orange om VOO over te nemen. De Commissie vreesde dat de overname het aantal operatoren in Wallonië zou terugbrengen van drie naar twee en dat de concurrentie aanzienlijk zou verminderen.

Uiteindelijk ging de Commissie toch met die overname akkoord, omdat Orange en Telenet elkaar toegang verlenen tot hun eigen glasvezelnetwerken. Daardoor krijgt Telenet toegang tot het netwerk van VOO in Brussel en Wallonië, en kan het bedrijf uit Mechelen uitgroeien tot een nationale speler.



En toen bleef er nog één onafhankelijke aanbieder over...

Namelijk Youfone, een Nederlandse operator die tot op vandaag enkel gsm-abonnementen in België verkoopt, via het netwerk van Proximus. Youfone heeft wel plannen om ook vast internet aan te bieden in ons land, weliswaar zonder optie voor televisie of vaste telefonie. Wanneer dit aanbod er daadwerkelijk komt, is nog niet duidelijk.



Uiteindelijk kan de enige werkelijke concurrentie volgens Testaankoop komen van Citymesh en het Roemeense DIGI. Voor de zomer van 2022 wonnen beide bedrijven samen verrassend genoeg een licentie voor de uitbouw van een 5G-netwerk. Maar DIGI zou ook werken aan een aanbod van mobiele en vaste telecomabonnementen, om de grote Belgische telecomspelers aan te vallen. Iets waarin DIGI een prijsbreker wil zijn. Wordt vervolgd later dit jaar of in 2024, wanneer DIGI lanceert.



