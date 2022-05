Van operator veranderen is niet zo simpel als het lijkt: wat loopt er het vaakst mis?

MijntelcoIn de zomer van 2017 riep de overheid Easy Switch in het leven: een overstapdienst waarmee je snel en makkelijk van operator kunt veranderen, bijvoorbeeld omdat je ingaat op een interessanter aanbod. Easy Switch garandeert dat consumenten niet zonder service komen te zitten en dat een overstap geen dubbele facturering oplevert. Alleen: Easy Switch blijkt niet altijd even easy in de praktijk. Mijntelco.be informeert over wat je als consument kan doen als het fout loopt.

Laat ons eerst even kijken hoe Easy Switch in een ideale wereld zou moeten werken. Onderaan je factuur vind je je Easy Switch ID: een persoonlijke code die je aan je nieuwe operator bezorgt. Die heeft daaraan genoeg om je huidige contract op te zeggen en jou alle administratie bij de overstap naar je nieuwe operator uit handen te nemen. Zo behoud je ook zonder problemen je bestaande telefoonnummer. En omdat je kan doorgeven op welke datum je oude contract mag aflopen, heb je ook de garantie dat je niet zonder diensten valt, of met een dubbele factuur opgezadeld zit. En ook al is de praktijk niet altijd even rooskleurig, Easy Switch is daarmee alvast een stap in de goeie richting.

Klachten

Sinds de invoering van het systeem ontving de Ombudsdienst Telecommunicatie regelmatig klachten over Easy Switch. Zo durven de operatoren het hele proces wel eens te vertragen. Ze zijn er vaak niet zo happig op om de administratieve rompslomp van nieuwe klanten op zich te nemen. Het kan dan al eens voorkomen dat ze nieuwe klanten vertellen dat die zelf hun diensten moeten opzeggen bij hun huidige operator, wat dus niet zo is. Consumenten krijgen soms ook te horen dat de Easy Switch-code niet nodig is om de procedure op te starten, waarna de nieuwe operator de procedure zonder ID opstart. Dat betekent minder werk voor de operator, maar niet altijd met de beste uitkomst voor de consument.

Omdat er bij Easy Switch geen ingebouwde controle is, zoals bijvoorbeeld bij een gestructureerde mededeling bij overschrijvingen, kan het hele proces snel fout lopen. Ook de operator waar de klant vertrekt, durft wel eens moeilijk doen en aanvragen van Easy Switch weigeren omwille van kleine foutjes, bijvoorbeeld in de adresgegevens. Voor je het weet, word je als klant van het kastje naar de muur gestuurd.

Wees gewaarschuwd

Knoop het als consument dus goed in je oren: operatoren zijn wel degelijk gebonden aan de regeling van Easy Switch en moeten de procedure bij een overstap op zich nemen, ook als ze beweren dat dit niet zo is. Zorg er als consument zeker voor dat je je Easy Switch ID bij de hand houdt wanneer je je nieuwe operator aan de lijn hebt. Als je de ID nog moet opzoeken op een van je facturen, wees dan op je hoede wanneer je nieuwe operator beweert dat de ID niet nodig is.

Check en dubbelcheck tot slot de gegevens die je doorgeeft: één verkeerd cijfertje in de code, of een spatie te veel in je adres is genoeg om een aanvraag fout te laten lopen, waardoor je als consument alsnog in een administratieve mallemolen terechtkomt.

Rechten en plichten

Als je overstap misloopt of te lang aansleept, dan hoef je als consument niet bij de pakken te blijven zitten. “Je hebt recht op een compensatie als je minimum 12 uur zonder verbinding hebt gezeten. Vanaf dan heb je per dag recht op een vergoeding van 1/30ste van je maandelijkse abonnementskost”, weet Simon November, woordvoerder bij Test-Aankoop. Verder kan je ook altijd te rade gaan bij de Ombudsdienst voor de Telecomsector, die in de meeste gevallen ook voor een oplossing met gepaste compensatie kan zorgen.

Test-Aankoop raadt verder aan je huidige operator toch ook nog zelf te verwittigen, via mail bijvoorbeeld, wanneer je de Easy Switch-procedure gebruikt. Daarnaast blijft het uiteraard ook mogelijk om zelf over te schakelen van provider, zonder Easy Switch. Simon November: “Hou er dan wel rekening mee dat er geen communicatie is tussen je oude en nieuwe operator, en dat alle communicatie via jou moet lopen. Het risico op een dienstonderbreking is in zo’n geval groter dan via de Easy Switch-procedure.”

