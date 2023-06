Van Kindle tot Tolino: welke e-reader is het handigst (voor op reis)? “Deze e-reader gaat tot 40 dagen mee zonder opladen”

Is dit de toekomst? Voor het eerst zonneëner­gie van panelen in de ruimte naar aarde gestraald

We kunnen op aarde veel zonnepanelen kwijt, maar de ruimte is natuurlijk nog veel groter. En er hangen geen wolken. Onderzoekers van Caltech in de VS zijn er in geslaagd om voor het eerst zonneënergie die in de ruimte werd opgevangen tot op aarde te stralen.