Van een automatische ballenwerper tot een zelfreinigende kattenbak: dit zijn de beste gadgets voor je huisdier

Een huisdier verzorgen of bezighouden kost tijd en moeite. Gelukkig bestaan er technologische snufjes die het leven van jou en je hond of kat een stuk eenvoudiger kunnen maken. Van een slimme kattenbak tot een vernuftige camerakubus, wij zetten de leukste op een rijtje.

Automatische ballenwerper

Als je apporteren met je hond vermoeiend vindt, is een automatische ballenwerper echt iets voor jou. Zo is er de Petsafe, die tennisballen tot een afstand van negen meter kan lanceren. Dankzij de meerdere ingebouwde veiligheidssensoren zijn mens en dier veilig tijdens het apporteren. Het apparaat is wel redelijk prijzig: de kostprijs ligt rond de 185 euro.

Doen jij en je huisdier het toch liever iets rustiger aan? Dan is de iFetch Frenzy misschien iets meer geschikt. Dit apparaat lanceert geen ballen, maar rolt ze vanzelf uit een van de gaten van de Frenzy. Prijskaartje is iets meer dan 50 euro.

Cheerble ball

Speelt jouw kat graag met een bal, maar alleen als jij zelf de bal in beweging brengt? Dan is de Cheerble Ball een aanrader. Dit gadget begint met rollen zodra je kat het aanraakt. Er zijn drie standen: de rustige passieve modus, de normale speelmodus en de actieve modus. Good to know: na tien minuten gaat de bal over in rustmodus om je kat zelf ook even te laten uitblazen.

Bovendien heeft de bal een anti-blokkeersysteem, waardoor die onmogelijk in een hoek van de kamer kan vastzitten. Je moet de bal opladen met een USB-kabel, daarna gaat hij zo’n vier uur mee. Kostprijs voor deze bal, die in verschillende kleuren beschikbaar is, is een kleine 40 euro.

Petcube Play

Met deze kubus kan je je huisdier via een HD-camera op elk moment van de dag in de gaten houden. Daarnaast kan je tegen hen babbelen als ze bijvoorbeeld je zetel aan het kapotbijten zijn. En ze kunnen zelfs terugblaffen of -miauwen. Tot slot bevat deze vernuftige kubus een ingebouwde laserstraal. Die kan je vanop afstand bedienen om te spelen met je huisdier. Voor deze box betaal je zo’n 200 dollar (182 euro)

Koelhalsband

De zomer komt er binnenkort aan en dat betekent dat je huisdier weer volop zal spelen in de zon. Om oververhitting te voorkomen, kan een koelhalsband een handig hulpmiddel zijn. Deze halsbanden zijn ontworpen om te koelen en de bloedsomloop te beschermen. Het enige wat jij moet doen is de halsband in koud water onderdompelen. Daarna kan je huisdier er voor enkele uurtjes tegen. Voor een koelhalsband betaal je gemiddeld iets meer dan tien euro.

Slimme kattenbak

Als je het beu bent om de uitwerpselen van je kat op de traditionele manier op te ruimen, is een slimme kattenbak iets voor jou. Ze bestaan in verschillende vormen en maten. Zo is er de zelfreinigende kattenbak van Omega Paw. Door met de bak te rollen, worden de uitwerpselen en het grind gescheiden. Het afval komt terecht in een aparte lade, die je vervolgens kunt leegmaken in je vuilbak. Kostprijs is zo’n 60 euro.

De echte die-hards kunnen kiezen voor de slimme kattenbak van Petkit Pura X. Deze kattenbak ruimt niet alleen volledig automatisch de uitwerpselen op, maar spuit ook een aangename geur als je dier juist zijn behoefte heeft gedaan. Het apparaat maakt daarvoor onder meer gebruik van gewichts- en infraroodsensoren. Het prijskaartje is dan ook hoog: op Amazon betaal je momenteel zo’n 510 euro voor de box.

