Van budgetvriendelijk tot premium: techexpert schuift de beste laptops van het moment naar voor

Tot 500 euro: Lenovo IdeaPad 3 15ALC6

“De IdeaPad 3 komen we regelmatig tegen in de Laptop Best Buy Guide van Tweakers, omdat deze laptops mooie hardware voor een goede prijs bieden. In de categorie tot 500 euro is de Ryzen 3 5300U-processor zo’n beetje het snelste wat je kunt krijgen. En dat is precies waarover deze laptops – in drie versies met vrijwel dezelfde specificaties - beschikken."

“Verder is er 8GB werkgeheugen aanwezig, alsook een 256GB ssd. Dat is vrij standaard, maar met het oog op de toekomst zou ik niet voor minder dan dat kiezen. Onder de 500 euro mag je verder de wereld niet verwachten. Dit zijn dus laptops met een plastic behuizing. Die is niet slecht, maar het voelt allemaal niet zo stevig aan en ziet er niet zo ‘premium’ uit als bij een metalen laptop van 1.000 euro.”

“Ook het scherm is niet het beste, maar in de basis is het prima. Het is een IPS-scherm, met een Full HD-resolutie. Het scherm kan niet de mooiste en felste kleuren weergeven, maar binnen deze prijsklasse is dit wel het beste wat je kunt krijgen. Verder hebben deze laptops een webcam die je achter een schuifje kunt verbergen en zijn ze van een kaartlezer voorzien. Dat zie je niet vaak meer op laptops."

“Een vingerafdrukscanner en een verlicht toetsenbord zitten er helaas niet op. Af en toe kom je dat tegen in deze prijsklasse, maar het is geen standaard. Als je een IdeaPad 3 overweegt, let dan op wat voor accu erin zit. Lenovo verkoopt ze met capaciteiten van 38Wh en 45Wh. Het toestel met 38Wh haalt een accuduur van bijna zes uur als je rustig aan zit te browsen, die met 45Wh haalt ruim zevenenhalf uur.”



Tot 700 euro: Acer Aspire 5

“Dit lijkt een wat zonderlinge keuze, want deze specifieke uitvoering van de Acer Aspire 5 draait al sinds eind 2021 mee. Toch is het een interessante keuze. Ten eerste vanwege de hardware. Er zit een AMD Ryzen 5 5500U-processor met zes cores in en dat is binnen deze prijscategorie een van de vlotste chips. Daarnaast krijg je 16GB werkgeheugen en heb je 512GB opslag, het dubbele van de categorie tot 500 euro dus."

“De achterkant van het scherm is van aluminium gemaakt, waardoor hij al wel een wat luxere uitstraling heeft dan de laptop van 500 euro, maar de rest van de behuizing bestaat nog uit kunststof. Ook leuk op die behuizing: er zit een ethernetaansluiting op. Dat is ideaal voor mensen die de stabiliteit van een bedrade verbinding verkiezen boven wifi.”

“De 200 euro die je extra uitgeeft ten opzichte van onze goedkoopste categorie zie je ook terug in andere zaken. Deze laptop heeft wél een vingerafdrukscanner en een toetsenbord met achtergrondverlichting. De beeldkwaliteit is echter vergelijkbaar met de laptop van 500 euro. Als je echt mooi beeld wilt hebben, zul je nog iets dieper in de buidel moeten tasten. De accuduur van dit systeem is anderzijds heel netjes: als je het rustig aan doet kun je de tien uur halen.”



Tot 1.000 euro: ASUS ZenBook 14 UM425QA-KI174W

“Dit is een mooie deal voor dit geld. De ZenBook 14 is een compacte laptop, met een 14”-scherm en een licht gewicht van 1,3 kilogram, maar hij heeft toch een Ryzen 7 5800H-processor. Dat is een processor met 8 cores. Gezien de compacte behuizing zou je niet zo snel zo’n snelle processor verwachten. Verder heeft dit toestel 16GB geheugen en 512GB opslag.”

“De behuizing is volledig van aluminium gemaakt en heeft dus een premium uitstraling. Voor deze hogere prijs krijg je ook een mooier beeldscherm. De resolutie is nog altijd 1920x1080 pixels, maar dit scherm kan veel beter felle kleuren weergeven dan de twee goedkopere laptops hierboven. Hij kan het volledige sRGB-spectrum weergeven, terwijl de andere twee rond de zestig procent halen.”

“Het toetsenbord heeft uiteraard achtergrondverlichting. Er is geen vingerafdrukscanner aanwezig, maar in plaats daarvan heeft de laptop gezichtsherkenning, zodat je snel kunt inloggen. Deze specifieke uitvoering heb ik niet getest op accuduur. ASUS geeft zelf 15 uur op, maar ik kan me niet voorstellen dat dat in een realistisch scenario behaald is. Als ik naar andere modellen van ZenBook kijk, zou ik de accuduur in onze accutest eerder op 10 uur schatten.”



