Van budget tot topklasse: dit zijn de beste laptops voor studenten

Samsung en Apple bleven afgelopen kwartaal dominante smartphone­ver­ko­pers in België, Xiaomi belangrijk­ste uitdager

Met ruim de helft van het aantal in België verscheepte smartphones in april, mei en juni bleven Samsung en Apple de twee dominantste spelers in ons land. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Counterpoint en Canalys, die de redactie van HLN exclusief kon inkijken. De belangrijkste uitdager is het Chinese Xiaomi, na een astronomische groei.

20 augustus