Van Average Rob tot 2DEZIT: dit zijn de winnaars bij de Jamies

In Oostende zijn de Jamies uitgereikt, de awardshow voor onder andere de beste online videomakers en creators. In veertien categorieën kozen jury én publiek hun favorieten. Vorig jaar kaapte Acid de meeste prijzen weg, ook dit jaar werd hij twee keer bekroond... Net als Jonatan Medart.

Het was al de derde keer dat de Jamies werden uitgedeeld. Elk jaar worden de genomineerden diverser, een teken aan de wand, want intussen is er een grotere groep online creators die soms honderdduizenden fans hebben. Uit liefst achtduizend inzendingen koos een jury van online media-experten shortlists, waarop het publiek kon stemmen.

Jonatan Medart - beste video van het jaar & sociaalste creator

Jonathan medart kreeg veel bijval in de zaal voor zijn coming out-video. Daarmee ontroerde hij niet alleen de kijkers die zijn kanalen volgen. Maar ook een breed publiek ver daarbuiten.

Volledig scherm Jonathan Medart in De Vuilste Jobs van Vlaanderen. © VTM GO

Acid - Content creator van het jaar & Beste vlog

Het is geen geheim dat Acid, aka Nathan Vandergunst, een grote en fanatieke aanhang heeft. Hij kaapt opnieuw twee prijzen weg. De belangrijkste is zonder twijfel de publieksprijs voor beste content creator van het jaar. Het is al de derde keer dat Acid die mee naar huis krijg.

Volledig scherm Acid met zijn twee awards tijdens de show van vorig jaar. Ook nu kaapt hij twee prijzen weg. © BELGA

Average Rob - Beste lifestyle

2022 was ongetwijfeld hét jaar van Average Rob. Niet alleen boomde zijn YouTube-kanaal, je zag hem ook opduiken op 't podium van Tomorrowland en hebt misschien zijn bier al in de koelkast staan. Zijn project won in de categorie ‘lifestyle’, volgens de organisatie omdat hij zichzelf blijft uitdagen en samen met zijn team de lat van online video blijft verhogen.

Volledig scherm Average Rob op Tomorrowland. © Joel Hoylaerts / Photonews

Joffrey Anane - comedy

Joffrey Anana - aka Afro Belg - heeft een eigen, scherpe blik op onze samenleving. En durft die ook expressief meegeven in zijn content. Hij confronteert, maar met een ‘hilarische blik’, aldus de organisatie. Daarom neemt hij het beeldje van beste comedy mee naar huis.

Volledig scherm Afro Belg wint beste comedy. © Afro Belg

Beste Nimcel: 11 winnaars

Opvallend was een nieuwe categorie, die van beste nimcel - niche internet micro celebrity. In die gloednieuwe categorie deelden alle genomineerden de award en ontvingen elk een medaille: “In deze categorie is kiezen verliezen. Iedere nimcel spreekt zijn/haar/hun eigen niche aan met een welbepaalde expertise. Uitzonderlijk besliste de vakjury om alle genomineerden een prijs te geven.”, aldus juryvoorzitter Vincent Schroeven.

De winnaars: ramenwasser Timothy Tancré, Stijnindetrein, Sergekee, Platzak, Parsa, Juf, Siham, Hanne Lemmens, Glotchulo, Doebsie, De naam is Thibaut.

Volledig scherm Timothy Tancre, een wereldberoemde ramenwasser. © Wannes Nimmegeers

2DEZIT

Ook de Streamz-serie 2DEZIT nam een prijs mee naar huis, net als VTM GO dat werd bekroond als beste Business 2022. Het TikTok-kanaal van HLN en onze wetenschapsexpert Martijn Peters - die vorig jaar nog won in de categorie Explainer - waren genomineerd maar konden hun award niet verzilveren.

Alle winnaars:

Lees ook: