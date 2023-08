Van apps uitschakelen tot niet 100% opladen: zo gaan de batterijen van je toestellen langer mee

Tip 1: Laad je batterij op tussen 20 en 80 procent

Heb je nog altijd de reflex om de accu van je smartphone pas opnieuw op te laden wanneer die volledig leeg is? Vroeger was dat een goed idee, maar vandaag hoeft dat zeker niet meer. De huidige lithiumionbatterijen in smartphones verouderen tegenwoordig zelfs sneller als ze leeg of volledig opgeladen zijn. Vandaar dat je ze het best oplaadt als ze nog voor ongeveer 20 procent vol zijn, tot ze opnieuw op 80 procent staan.

Je smartphone een hele nacht laten opladen, zodat die ’s ochtends op 100 procent staat, is niet optimaal. Het toestel stopt namelijk wel automatisch met opladen als de batterij vol is, maar laadt ook geregeld weer wat bij en verspilt zo dus nodeloos energie. Of ook je laptop dan beter niet een hele dag in het stopcontact blijft zitten? Geen zorg: dat mag wel. Je computer stopt namelijk met opladen als de batterij vol is.



Tip 2: Laat je batterij niet te warm/koud worden

Batterijen houd je het best op kamertemperatuur, wil je ze zo lang mogelijk kunnen blijven gebruiken. Als je de accu van je smartphone of laptop oplaadt, wordt die sowieso warmer. Je draagbare computer plaats je dan ook liever niet op een kussen of deken of op je schoot, want zo blokkeer je de openingen waarlangs de accu afkoelt.

Hetzelfde geldt trouwens voor je smartphone: ook die haal je dan liefst uit het hoesje en leg je beter niet op je zetel of bed.

Tip 3: Zet je scherm minder helder

Het beeldscherm van je smartphone en laptop vreet heel wat energie. Om te vermijden dat de batterij te snel leegloopt, zet je het scherm dus wat minder helder. Het klopt dat de meeste smartphones de helderheid automatisch instellen. Maar zelfs dan is die soms nog te hoog.

Misschien biedt je smartphone ook een donkere modus? Of je toestel dan minder energie slurpt, hangt af van de technologie van je beeldscherm. Een amoledscherm verbruikt inderdaad minder als je de donkere modus inschakelt. Bij een lcd-scherm maakt dat geen verschil uit.

Tip 4: Schakel nodeloze apps uit

Op je smartphone draaien er ongetwijfeld heel wat applicaties op de achtergrond. Check maar eens hoeveel apps momenteel actief zijn op je telefoon. Het is namelijk niet omdat je ze minimaliseert, dat ze niet meer ‘draaien’. Schakel ze daarom daadwerkelijk uit, zodat ze geen energie meer opeisen.

Op je laptop starten er dan weer programma’s samen met Windows op, zonder dat je ze effectief gebruikt. Via de instellingen kan je een handig lijstje oproepen van alle applicaties die automatisch opstarten. Per programma bepaal je dan makkelijk of het wel of niet moet starten. Let wel op dat je geen cruciale toepassingen deactiveert, zoals je antivirussoftware.



Tip 5: Kies zo veel mogelijk voor wifi (of helemaal geen signaal)

Heb je slechte 4G-ontvangst met je smartphone? Dan moet je toestel ‘harder’ werken om die verbinding te behouden, waardoor je batterij sneller leeg geraakt. Vandaar dat je best zo veel mogelijk voor wifi kiest, als die beschikbaar is.

Is er geen wifi voorhanden? Zet dan de wififunctie uit, zodat je smartphone er niet continu naar zoekt. En terwijl je bezig bent: heb je geen bluetooth nodig? Zet dan ook die uit. Zo bespaar je nog meer: alle beetjes helpen immers.



