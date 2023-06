Van aftelklokjes tot slecht leesbare tekst: met deze 'dark patterns' proberen webwinkels je te manipuleren

AI-robot vervangt bewakings­agen­ten door aanhoudend personeels­te­kort

Door het tekort aan personeel en de toenemende aandacht voor veiligheid zoeken beveiligingsbedrijven over heel de wereld een alternatief. In Zwitserland zijn sinds kort AI-robots ingeschakeld om cruciale plaatsen te bewaken. Ook bij het Zwitserse beveiligingsbedrijf Securitas AG is een autonome robot op twee wielen ondertussen een vaste waarde.