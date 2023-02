Valse Facebook-pagina met logo van HLN probeert mensen op te lichten

Tweakers Deze smartpho­nes nemen de mooiste kiekjes: “Dit toestel heeft de beste stabilisa­tie die wij tot nu toe hebben gezien”

Je huwelijk, je reizen, je ‘family time’, ... noem maar op: sommige zaken wil je absoluut op beeld vastleggen en nog lang koesteren. De kwaliteit van de camera op je smartphone is in dat geval van cruciaal belang. Expert Donovan Kerssenberg van technologiesite Tweakers licht daarom de telefoons uit die over de beste camera’s beschikken, en dat in verschillende prijscategorieën.