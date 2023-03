Val halverwege de maand niet zonder internet: met deze tips zit je safe, zelfs met veelverbruikers onder je dak

MijntelcoHet internetverbruik van heel wat gezinnen is niet meer hetzelfde als pakweg vijf of tien jaar geleden. We hebben meer toestellen in huis, zijn volop aan het streamen geslagen en ook het spelen van videogames neemt tegenwoordig een grote hap uit ons internetvolume. Je telecomabonnement is dus misschien wel aan herziening toe. Mijntelco.be helpt je de juiste keuze maken.

Het volstaat al lang niet meer om gewoon een schijfje in je spelconsole of pc te plaatsen wanneer je een videogame wil spelen. Vandaag moet je eerst een heleboel spelbestanden downloaden vooraleer je je in de virtuele wereld kan begeven. Die bestanden hebben vaak een aanzienlijke grootte. Gezinnen die thuis een internetabonnement met een gelimiteerd datavolume hebben, komen zo mogelijk voor verrassingen te staan.

Wil je thuis zorgeloos videogames downloaden en spelen, terwijl andere gezinsleden rustig een film of serie streamen, dan zijn er twee zaken waar je op moet letten: je internetabonnement moet voldoende datavolume bieden en je netwerkverbinding moet een voldoende hoge snelheid toelaten.



Voldoende datavolume

Om een idee te krijgen van wat de impact is van het downloaden van videogamebestanden op je internetvolume, plaatsen we enkele populaire titels op een rijtje.

Wie de populaire game Call of Duty: Modern Warfare 2 wil spelen, moet daarvoor eerst enkele bestanden van samen liefst 125 GB downloaden. En ook voetbalfanaten die FIFA 23 willen spelen, moeten 100 GB aan bestanden downloaden. Zelfs het eenvoudige spel Fortnite, dat populair blijft bij de jeugd, vraagt een download van om en bij de 15 GB.

Stream je in dezelfde periode ook nog films en series, dan begrijp je meteen waarom een abonnement met een onbeperkt datavolume in dit geval geen overbodige luxe is. Dat geldt des te meer voor gezinnen met kinderen die naar hartenlust filmpjes bekijken op TikTok, Instagram, Facebook of andere kanalen.



Voldoende snelheid

Je hebt het misschien zelf al eens meegemaakt thuis: kijk je met verschillende personen tegelijk naar een film of serie via streaming, terwijl in een andere ruimte iemand aan het gamen is, dan bestaat de kans dat je internetverbinding het niet trekt. Dat komt omdat je internetsnelheid te laag ligt.

Een internetabonnement met een hoge snelheid laat je toe om meer gegevens op hetzelfde moment over je thuisnetwerk te sturen. Hierdoor heb je minder beperkingen om te gamen, ook wanneer iemand anders op hetzelfde moment een film of serie streamt. Voor de ultieme game- en streamingervaring is een internetsnelheid van 250 tot 300 Mbps aangewezen.



Het juiste abonnement kiezen

Voor gezinnen die zonder beperkingen willen gamen en streamen, is een internetabonnement met een onbeperkt datavolume en een internetsnelheid van 250 à 300 Mbps dus aangewezen.

In die productcategorie is Mobile Vikings de onbetwiste prijsbreker, zo leren we uit een vergelijking op Mijntelco.be. Voor 55 euro per maand heb je een fiberabonnement met onbeperkte data en internetsnelheden tot 1 Gbps. Kleine kanttekening: je woning moet hiervoor wel over een fiberaansluiting beschikken – en dat is nog niet overal het geval.

Ook Telenet en Orange bieden sterke formules aan. Het All-Internetabonnement van Telenet biedt je onbeperkt internet met snelheden tot 300 Mbps voor 57,68 euro per maand. Home Internet van Orange is met 61 euro per maand net iets duurder, maar de formule biedt wel snelheden tot 400 Mbps.

Via de onderstaande kader van Mijntelco.be kan je je huidige internetabonnement snel en makkelijk vergelijken met andere formules op de markt. Deze vergelijker houdt bovendien rekening met tijdelijke promoties.

