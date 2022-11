Uitrol van glasvezelverbindingen in Vlaanderen door Telenet en Fluvius loopt vertraging op

In de zomer beklonken Telenet en Fluvius hun samenwerking. Ze richten een nieuw infrastructuurbedrijf op waarin ze hun vaste netwerkactiva onderbrengen. Telenet krijgt 66,8 procent in handen, Fluvius 33,2 procent. Doel is om 78 procent van Vlaanderen tegen 2038 te voorzien van glasvezel.

Nog voor de glasvezeldeal volledig beklonken was, had de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) al bekendgemaakt dat ze een onderzoek opende naar de samenwerking. De concurrentiewaakhond neemt onder de loep of het marktverstorend is dat Fluvius via intercommunales in handen is van alle Vlaamse gemeenten.