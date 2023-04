Uitgelegd. Hoe kan je echte beelden nog van AI onderscheiden? Expert geeft concrete tips.

AI komt duikt overal op tegenwoordig. En ook al brengt dat heel wat voordelen met zich mee, toch is het ook opletten geblazen. Want hoe kan je nu nog zeker zijn dat die foto op je newsfeed of op Twitter wel echt is en niet gemaakt door een computer? Wij vroegen tips aan Karel Haerens, burgerlijk ingenieur computerwetenschappen en AI-expert bij technologiebedrijf ‘ML6’.

Bij ‘ML6’ houdt Haerens zich zowel bezig met artificiële tekstverwerking – denk maar aan ChatGPT, waar nu zoveel rond te doen is - als generatieve algoritmes. Die laatste worden gebruikt door bekende OpenAI-software als Dall-e, die op jouw verzoek realistische grafische beelden genereert. En soms zo goed, dat je twijfelt of ze niet écht zijn.

Hoe ver staat dit soort technologie al?

Het allereerste type generatieve algoritmes ‘GAN’s’ kon je al terugvinden in de beruchte Deep Fakes,” vertelt de expert. “Dat waren eigenlijk twee algoritmes ineen: het ene moest proberen om het beeld zo echt mogelijk te maken en het ander moest proberen te onderscheiden of de afbeelding al dan niet echt was. Dankzij die constante samenwerking werd de generator steeds sterker.”

Volledig scherm Is dit de échte Obama of niet? Generatieve algoritmes werden eerst gebruikt voor deepfakes. © Jordan Peele

De huidige AI-fototechnologie werkt echter op een totaal andere manier. “Het eerste concept ervan zagen we al zo’n 6 jaar geleden. Het proces erachter bevat eigenlijk niet superveel wiskundige formules, maar wel hele lange en ingewikkelde.” Deze zogeheten ‘diffusiemodellen’ leren eigenlijk op basis van een heleboel voorbeelden van afbeeldingen concepten aan. “Neem nu bijvoorbeeld een kat. Het algoritme heeft op voorhand een hele hoop katten gezien, en heeft die in een wiskundige ruimte gebundeld in één grote ‘wolk’,” illustreert Haerens. “Om een nieuwe kat te genereren, begint het algoritme vanuit een willekeurige afbeelding in totale ruis, en probeert deze zodanig aan te passen dat ze steeds dichter bij de kattenwolk komt te liggen.”

Ontruising

Dat gebeurt door steeds meer ruis weg te nemen. “De ultrawazige eerste beeldvorming van die kat wordt in stapje van millisecondes honderd tot tweehonderd keer scherper. Je kan dit ‘ontruisingsproces’ nog steeds meevolgen in de eerste versies van Stable Diffusion,” beveelt de specialist aan.

Quote Enkele jaren geleden waren er algoritmes voor bijvoor­beeld enkel menselijke gezichten, nu we nu één model dat alles kan genereren in allerlei stijlen Karel Haerens, ML6

“Er zijn al heel wat testen gedaan met foto’s waarbij proefpersonen moesten aanduiden welke foto door deze technologie gegenereerd was en welke niet. En keer op keer blijkt dat de deelnemers hier slecht op scoren. Een AI-algoritme won zo ook al eens de eerste prijs in een kunstwedstrijd.” En waar we enkele jaren geleden al specifieke algoritmes voor bijvoorbeeld menselijke gezichten hadden, hebben we nu één model dat alles kan genereren in allerlei stijlen: van schilderijen, analoge foto’s tot houtskool-tekeningen. Probeer het hier zelfs eens uit. “Bij dezelfde vraag zal je trouwens steeds een ander resultaat krijgen, doordat het algoritme standaard altijd vanuit een andere plek het werk aanvat,” voegt de wiskundige toe.

Hoe kan je fake nu van echt onderscheiden? AI is niet goed in handen, want deze ledematen kunnen er extreem verschillend uitzien afhankelijk van hun positie en hoe je ernaar kijkt. “Het algoritme heeft het lastig om al die mogelijkheden op een eenduidige manier vast te leggen.” Volledig scherm AI heeft vaak last met handen. © HLN Ook perspectief is nog een harde noot om te kraken voor het AI-algoritme. “Je merkt dat doordat de verhouding tussen voor- en achtergrond vaak niet helemaal klopt. De foto zal over het algemeen wat raar aanvoelen.” Volledig scherm Bij deze AI-foto klopt het perspectief duidelijk niet. © HLN Hetzelfde geldt voor de belichting. “Die is vaak niet consistent. Er zullen schaduwen optreden op plaatsen in de foto waar er logischerwijze geen zouden liggen.” Volledig scherm AI genereert soms foute schaduwen. © HLN Gezichten zijn evenmin AI’s sterkste kant. “De verhoudingen zullen altijd wel een beetje afwijken, maar ons menselijk oog is erop getraind om asymmetrie vrijwel meteen te herkennen in de gezichten van onze medemensen.” Volledig scherm Het gezicht, de handen en nog een aantal details kloppen niet helemaal bij deze foto. © HLN Vaak zien AI-gegenereerde foto’s er ook net iets te steriel of clean uit. “Zo is het gras soms net iets té groen en de lucht net iets té blauw.” Volledig scherm AI-foto's zien er ook vaak te 'clean' uit. © HLN Een laatste grote gebrek? De generatieve algoritmes zijn bijzonder slecht in het genereren van tekst. “Hierdoor zal je op een uithangbord of op een krant in het beeld bijna altijd volslagen wartaal lezen.” Volledig scherm De tekst is complete wartaal. © HLN

De kans dat dit nog lang pijnpunten zullen blijven, is echter klein. “Er wordt hard gezocht naar manieren om deze problemen op te lossen,” bevestigt Haerens. “En gezien het huidige tempo waarmee de dingen veranderen, zouden die er wel sneller kunnen komen dan we denken.” Er is dan ook niet per se extra codering voor nodig. “De technologische doorbraken binnen AI konden in de eerste plaats ontstaan dankzij de immense dataset waarover we anno 2023 beschikken.”

De non-profitorganisatie ‘LAION’ biedt momenteel een database van maar liefst 5 miljard afbeeldingen publiek aan op het web, iets waar de software achter Stable Diffusion handig gebruik van maakt. “De ‘handenkwestie’ kan dan ook worden aangepakt door nog veel meer foto’s van handen aan het bronmateriaal toe te voegen.

Volledig scherm De database van LAION is gigantisch. © LAION

Al wordt er ook in ijl tempo geëxperimenteerd met slimme trucjes om de huidige data beter in te zetten. “Een manier om deze mankementen nu al redelijk goed te verdoezelen, is via prompt engineering. “Via deze techniek probeer je je prompt, het verzoek aan je algoritme, zodanig te formuleren dat het tot een beter resultaat komt.” In plaats van ‘een kat’ vraag je dan bijvoorbeeld ‘een analoge foto van een mooie, elegante kat met glanzende vacht’. “En heb je geen zin om zelf op zoek te gaan naar een goede prompt? Vraag het dan gerust aan ChatGPT.”

Wat brengt de toekomst?

Maar wat dan? Hoe zullen pakweg journalisten of academici het verschil nog kunnen zien tussen AI en foto’s die door mensen zijn gemaakt? “Een weg terug is er sowieso niet,” is Haerens stellig. “We moeten simpelweg met deze nieuwe tools leren omgaan.”

Quote Net zoals je ook kritisch met teksten op Wikipedia en in blogs moet omgaan, zal je ook bij foto’s en kunstwer­ken twee keer moeten leren nadenken.

Eén van de manieren om dat te doen is om andere algoritmes te trainen in het oppikken van bepaalde artefacten op een eindafbeelding. Ieder wiskundig proces laat dan ook onzichtbare sporen zoals miniscule rasters na die bewijzen dat iets AI-gegenereerd is.

“Deze detectiemethodes staan nu nog in de kinderschoenen, maar vroeg of laat zullen ze ook voor iedereen beschikbaar zijn,” vermoedt de expert. Hierdoor zal ook jij op termijn dus kunnen vertellen of een digitale foto al dan niet ‘fake news’ is. “Deze technologie zou trouwens ook door Twitter en co kunnen worden ingebouwd, wat het al van bij het begin onmogelijk zou maken om nog ‘valse’ beelden op te laden.”

De grote AI-platformen kunnen tot slot ook verplicht worden om een onzichtbaar watermerk toe te voegen. “Al kan iedereen met wat IT-kennis het open source-algoritme wel trainen om dat soort regulering weer te omzeilen.” Het mag duidelijk zijn, we zullen creatief uit de hoek moeten komen!

Geen nieuw vraagstuk

“Nu, je mag ook niet vergeten dat mensen drie jaar geleden ook al fantastisch goed foto’s konden bewerken of namaken op Photoshop,” plaatst de onderzoeker een kanttekening. “Net daarom is bewustwording creëren rond het gebruik van Artificiële Intelligentie zo belangrijk.” ‘Eerst zien en dan geloven’ houdt dus niet langer stand? “Net zoals je ook kritisch met teksten op Wikipedia en in blogs moet omgaan, zal je ook bij foto’s en kunstwerken inderdaad twee keer moeten leren nadenken.”

