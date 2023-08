Uitfasering 3G-netwerk: welke gevolgen heeft dat voor eigenaars van een oudere smartphone?

MijntelcoIn de loop van volgend jaar zullen alle mobiele operatoren die over een eigen netwerk beschikken hun 3G-netwerk uitfaseren om plaats te maken voor de meer geavanceerde 4G- en 5G-technologie. Hierdoor zullen we sneller en beter kunnen surfen, maar voor verouderde smartphones is dat minder goed nieuws. Mijntelco.be legt uit.

De nieuwe norm

4G, en binnenkort 5G, geldt vandaag als de standaardtechnologie voor mobiel surfen. Bijna elk smartphonetoestel is ervoor uitgerust. Enkel wanneer je nog over een (heel) oud toestel beschikt, surft je toestel nog standaard via het 3G-netwerk. Bij de drie netwerkoperatoren in ons land - Telenet/BASE, Proximus en Orange - gaat die technologie volgend jaar op de schop. De reden: ruimte op het spectrum vrijmaken om 4G en 5G sneller en stabieler te maken.

Orange zal als eerste zijn 3G-netwerk uitfaseren, in januari 2024. Telenet/BASE volgt in september en Proximus trekt er eind 2024 de stekker uit. Een grote impact zal dat niet hebben. Een rapport van de federale telecomregulator BIPT uit 2022 toonde aan dat toen nog amper 2,2 procent van het mobiele dataverkeer over het 3G-netwerk verloopt. Toch vindt het BIPT het belangrijk om de afschakeling te signaleren, met name voor de gebruikers van verouderde toestellen.



Van 2G tot 5G, maar ook E- en H-verbinding: wat betekenen die afkortingen concreet?

2G als back-up

Opmerkelijk: de 2G-netwerken van de verschillende operatoren in ons land blijven wél actief. Er is namelijk nog heel veel apparatuur die enkel 2G gebruikt. Maar ook dat heeft een belangrijke implicatie voor smartphonetoestellen die geen 4G of 5G ondersteunen: wie over zo’n toestel beschikt, zal nog altijd op het 2G-netwerk terug kunnen vallen om te bellen. Surfen op 2G zal echter praktisch onmogelijk zijn.

Performanter, maar meer verbruik

Met 4G (en 5G) is de kans kleiner dat je geen of minder goed bereik hebt. Een ander voordeel is dat je ook binnenshuis een beter bereik hebt in vergelijking met 3G. De 4G- en 5G-netwerken zijn niet enkel performanter dan het 3G-netwerk, ze zijn ook energiezuiniger.

Daartegenover staat dan weer dat 3G voor de eindgebruiker iets zuiniger is dan 4G en 5G. Zo zal je smartphone YouTube-videos bijvoorbeeld automatisch in een lagere resolutie (480p) afspelen, wat ongeveer 1 MB per seconde kost. Met 4G stream je in HD of Full HD, goed voor 2,5 of 4,5 MB per seconde.



Het juiste abonnement

Wie nog een oude smartphone gebruikt en mobiel wil kunnen blijven surfen, is dus eigenlijk genoodzaakt om een nieuw, modern toestel aan te schaffen. Je neemt daarbij best ook je abonnement onder de loep, aangezien je automatisch meer mobiele data zal verbruiken wanneer je via 4G of 5G surft.

Voor een eerder beperkt tot gemiddeld gebruikersprofiel, met een dataverbruik dat lager ligt dan 5 GB, is een basisabonnement vaak al ruim voldoende. En goed nieuws: die abonnementen kosten tegenwoordig niet veel geld. Voor 5 GB per maand is Youfone met 9 euro de prijsbreker op de markt. Het abonnement omvat eveneens 200 belminuten en onbeperkt sms’en. Liever onbeperkt bellen? Dan betaal je 3 euro extra.

Verwacht je dat je dataverbruik iets grotere proporties zal aannemen, tussen de 5 en 10 GB per maand? Hiervoor hoef je opnieuw maandelijks niet veel te betalen bij Youfone: 10 euro voor 10 GB en 200 belminuten, of 13 euro voor onbeperkt bellen. Ook edpnet biedt een interessante formule aan voor 11 euro per maand, met 400 belminuten en 10 GB mobiele data.

Van plan all the way te gaan met mobiel surfen? Het grootste datavolume tegen de laagste prijs vind je vandaag bij Orange. Go Extreme kost je maandelijks 47 euro en daarvoor krijg je 300 GB mobiele data en onbeperkte belminuten en sms’en. Ook voor de grootverbruikers biedt Youfone interessante abonnementen aan. Voor 15 GB betaal je er 12 euro per maand, voor 20 GB 17 euro. Voor onbeperkt bellen en sms’en erbij hoef je hier telkens 3 euro bij te rekenen.



Ongeacht je dataverbruik: door te vergelijken kan je op jaarbasis flink wat euro’s besparen. Via de onderstaande kader helpt Mijntelco.be je operatoren en formules snel en eenvoudig naast elkaar leggen.

