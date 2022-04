Twitter zakt op beurs na nieuws dat Elon Musk geen bestuurder wordt

De waarde van het sociale medium Twitter is vandaag gezakt op de aandelenbeurs. De oorzaak: het nieuws dat de Amerikaanse miljardair en Tesla-topman Elon Musk toch geen bestuurder wordt van het bedrijf. De aankondiging zorgde voor grote teleurstelling bij de beleggers. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat Musk, de rijkste man ter wereld, een belang van ruim 9 procent kreeg in Twitter. Nu Musk heeft afgezien van een positie in het bestuur, kan hij volgens het financieel persagentschap Bloomberg wel meer aandelen verwerven.

In eerste instantie had Twitter Musk een bestuurszetel aangeboden, maar de miljardair kondigde op het laatste nippertje aan dat hij dat toch niet zag zitten. Dat maakte de directeur van het bedrijf, Parag Agrawal, vanochtend via het sociale medium bekend. Ook de top van Twitter zei dat het waarschijnlijk de beste beslissing is. Musk is zelf een regelmatige gebruiker van de onlineberichtendienst. Hij heeft maar liefst 81 miljoen volgers. Slechts zeven mensen hebben er meer dan hij.

Het aandeel verloor in de vroege handel 2,4 procent door de aankondiging van vanochtend.

Extra aandelen

Nu er geen zetel meer vrijkomt voor Musk, heeft hij recht op meer aandelen. Volgens een verklaring die is ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de miljardair op dit moment “geen plannen of intenties” om extra aandelen te verwerven, maar “behoudt hij zich het recht voor om zijn plannen te wijzigen op elk moment” in het licht van onder meer de aandelenkoers en “de relatieve aantrekkelijkheid van alternatieve investeringsmogelijkheden”.

Het beursdocument heeft het voorts over mogelijke gesprekken tussen Musk en de raad van bestuur van Twitter over fusies of andere strategische alternatieven. Tot slot kan de miljardair zijn mening aan de raad van bestuur of het publiek kenbaar maken “via sociale media of andere kanalen”, klinkt het.