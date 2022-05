Twitter-toplui aan personeel: “Niet opnieuw onderhandelen met Musk over prijs”

Eind vorige week tweette Tesla-CEO en SpaceX-oprichter Elon Musk dat de deal met Twitter “tijdelijk on-hold” staat. Volgens de multimiljardair zijn er namelijk veel meer dan 5 procent spam- en valse accounts op het sociaal netwerk. Dat is wat Twitter meldt in officiële documenten die worden ingediend bij de beurswaakhond SEC. Musk denkt dat het gaat om 20 procent, wat de CEO van het internetbedrijf tegenspreekt .

“Meer dan 70 procent van Elon Musks volgers op Twitter is spam- of nepaccount”

Onafhankelijke journalist Casey Newton bevestigt dat er niet opnieuw zal worden onderhandeld over de overnameprijs van 44 miljard dollar, omgerekend zo’n 41,5 miljard euro. Dat lijkt in goede aarde te zijn gevallen, want werknemers in het kantoor te New York zouden een fles champagne hebben geopend. Opvallend, aangezien enkele dagen terug nog verschillende topmensen vertrokken bij het bedrijf vanwege onzekerheid rond de overname door Musk.