Twitter staat in brand en op Tumblr lachen ze erom: “Bij ons kun je twee vinkjes kopen”

Aan de ‘important blue internet checkmarks’ zijn totaal geen voordelen of eisen verbonden, benadrukt de site. “Gewild statussymbool, nu kan je er ook een hebben - zonder dat we je identiteit verifiëren. Ze kunnen wel in krabben veranderen.” Tumblr biedt al enige tijd een knop te koop aan waarmee je het krabben op je account kan laten regenen.

KIJK. Van Elon Musk mag Donald Trump terug op Twitter. De voormalige president zegt dat hij Musk altijd leuk gevonden heeft.

Sommige fans van het Tumblr trekken het geld maar wat graag uit voor de stunt. ‘Het is ‘zo ongelofelijk dom dat ik er wel opgewonden over moet zijn’, schreef één gebruiker afgelopen week, die ook meteen 10 dollar betaalde om de post op de tijdlijn van 2500 andere gebruikers te laten verschijnen. De grap past bij de stemming op het platform, waar al maanden gedebatteerd wordt over de komst van ‘Twitter-vluchtelingen’.

Volledig scherm Op Tumblr krijg je twee blauwe vinkjes voor de prijs van één vinkje bij Twitter. © rv

Sinds de overname door Elon Musk zijn veel gebruikers van Twitter op zoek naar een nieuwe thuishaven. Niet alleen het Twitterachtige Mastodon profiteert, maar ook het voor sociale media-maatstaven stokoude Tumblr. In de dagen na de overname van Twitter werd de Tumblr-app maar liefst 300.000 keer gedownload, tegenover 170.000 keer in dezelfde periode daarvoor.

Volledig scherm Een vaak gedeeld grapje op Tumblr. © Tumblr

Populair omdat het achterhaald is

Voor socialemediakenners was Tumblr lang een soort spookverhaal. De mogelijkheid om snel en gemakkelijk GIFs, foto’s en teksten over televisieseries, films, boeken en games te delen sloeg in 2007 aan bij een jong publiek. Op het hoogtepunt had Tumblr 300 miljoen maandelijkse gebruikers. Twitter telde er toen 200 miljoen.

Internetbedrijf Yahoo kocht de site in 2013 voor 1,1 miljard dollar (nu zo’n 1 miljard euro), maar wist niet wat het met de gebruikers én het veranderende socialemediaklimaat aan moest. De site werd steeds minder waard, en kwam uiteindelijk voor enkele miljoenen in handen van de makers van blogsoftware Wordpress.

Met gekke stunts en begrip van de Tumblr-cultuur blaast nieuwe eigenaar Automattic Tumblr nu nieuw leven in. De omzet groeide afgelopen jaar met 55 procent en de site trekt jonge Gen-Z-gebruikers aan (geboren tussen 1996 en 2015). “Hoe Tumblr populair werd door achterhaald te zijn”, kopte het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift ‘The New Yorker’ verwonderd in januari: gebruikers zien de weerzin om te moderniseren juist als een pluspunt.

De aankoop van Twitter door Elon Musk had voor Tumblr niet op een beter moment kunnen komen.

Tumblr-gebruikers vertrouwen Twitteraars niet

Maar Tumblr-gebruikers zitten niet allemaal te wachten op de komst van Twitter-vluchtelingen. “Zie je een Twittergebruiker? Duw ze terug”, leest een grappende versie van een propagandaposter. Andere gebruikers vragen zich hardop af of Twitter-gebruikers wel kunnen aarden in de bijzondere cultuur van Tumblr, of delen handleidingen voor de site.

Volledig scherm Met deze poster verzetten Tumblr-bezoekers zich tegen Twitteraars die naar het platform vluchten. © Tumblr

De komst van acteur Ryan Reynolds afgelopen maand leverde in eerste instantie verbolgen reacties op. “Ryan, we houden van je, maar dit is geen plek voor beroemdheden. Ga alsjeblieft weg voordat je dingen ziet.” Andere gebruikers vonden dat Tumblr hem maar moest ‘wegpesten’. De aanwezigheid van ‘Wonder Woman’-actrice Lynda Carter werd goedgekeurd nadat ze bewezen had dat ze Tumblr “begrijpt”.

Het Twitter-account van Tumblr plaatste begin deze maand een omvangrijke ‘lijst redenen om een Tumblr te nemen’. “Hou je van binnenpretjes? Spring dan op je plinko-paard en grijp je blorbos!” Duidelijk een poging van Automattic om Twitter-vluchtelingen van het platform te weren, besloten tevreden Tumblr-gebruikers.

Volledig scherm Een bericht van het officiële Twitter-account van Tumblr. © Twitter

Dit zijn de spelregels van Tumblr

Gebruikers van Tumblr zijn er trots op dat hun site niet zo werkt als veel grote moderne sociale media. Likes en reacties zijn niet zo belangrijk. Tumblr heeft geen sterk centraal algoritme dat dingen aanraadt, zoals wel op bijvoorbeeld TikTok. Een like of een reactie onder een bericht doet dus eigenlijk weinig.

‘Reblogs’, het overnemen van andermans beeld of text op je eigen Tumblr, zijn het allerbelangrijkst. Originele content is natuurlijk ook altijd een goede toevoeging, maar het gemiddelde Tumblr-account is meer een soort groot prikbord van dingen die de gebruiker leuk vindt.

Commentaar? Daar heb je tags voor. Bij een reblog kan je iets toevoegen als tekst onder het bericht, maar je kan ook tags invoeren. Commentaar hoort in de tags, tenzij je écht iets belangrijks toe te voegen hebt. Is je commentaar slim of grappig genoeg, dan zal een andere Tumblr-gebruiker je gescreenshotte tags in de tekst zetten.

Respecteer de leeftijd van de site. Gebruikers duiken dolgraag in het archief. Zo krijgen berichten van tien jaar geleden soms een nieuw leven, zeker omdat mensen op Tumblr andere gebruikers niet graag ontvolgen.

Lees ook:

KIJK OOK. Technologiejournalist Kenneth Dée legt uit wat Musk in Twitter ziet.