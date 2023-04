Twitter schrapt omstreden labels "aan staat gelinkt medium" en “door overheid gefinancierd medium”

Het gaat om de pagina’s van westerse, Russische en Chinese media die eerder dat label droegen. Aanvankelijk meldde AFP dat het ging om de Engelstalige labels, maar in een nieuw bericht maakt het nieuwsagentschap daar geen onderscheid meer in.

“We definiëren aan de staat gelieerde media als kanalen waar de staat door middel van financiële middelen, directe of indirecte politieke druk en/of controle over de productie en distributie controle uitoefent over redactionele content”, zegt Twitter op de hulppagina. Volgens het platform krijgen media die staatsfinanciering krijgen en een onafhankelijke redactie hebben, zoals de Britse BBC en NPR in de VS, niet zo’n label.