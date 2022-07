Twitter ligt plat: iets tweeten of liken momenteel niet mogelijk

Bang dat iemand misbruik maakt van de gezichts­her­ken­ning en vingeraf­druks­can­ner van je telefoon? Zo schakel je die snel weer uit

Je smartphone ontgrendelen met je gezicht of vingerafdruk klinkt veilig, maar in geval van nood kan het net een beveiligingsrisico zijn. Iemand kan onder dwang je gezicht scannen of onopgemerkt je vingerafdruk bemachtigen. Gelukkig is er een mogelijkheid om dat voorkomen.

