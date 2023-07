Twitter komt met forse beperking op aantal tweets dat gebruikers kunnen lezen

“Over vijftal jaar zal de huidige kabelver­bin­ding misschien niet meer volstaan”: daarom breken Proximus en Telenet je trottoir open voor fiber

In veel gemeentes zijn de sporen van Proximus’ Fiberklaar nog niet uitgewist of daar komen Fluvius en Telenet al met hun glasvezelnetwerk. Volgend jaar beginnen ook zij met trottoirs open te breken en stroomkabels te vernieuwen. En daar mag je uiteraard weer een hoop lawaai en verkeershinder bij verwachten. Maar is al die overlast wel echt nodig? En kan je dit weigeren? Wij polsten bij Tom Evens, professor communicatiewetenschappen aan de UGent, of er andere oplossingen zijn.