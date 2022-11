Twitter begint vanaf volgende week geschorste gebruikers weer toe te laten

Geniaal of gek? Vlaamse CEO’s geven handlei­ding bij Musk: “Hij is olifant in porselein­win­kel, maar dat er bij Twitter te veel vet in de soep drijft, heb ik zelf gezien”

Kantoren die dicht blijven, personeel dat het aftrapt, lelijke boodschappen op de gevel, storingen op het platform: geen wittebroodsweken voor Elon Musk na de overname van Twitter. Niet alles wat ‘s werelds rijkste aanraakt, verandert in goud. Of moeten we met Musk hebben wat hij zelf amper heeft: een beetje geduld? “Eerlijk? Ik zie dit niet goed komen behalve wanneer hij Twitter weer verkoopt, maar da’s gezichtsverlies.”

19 november