Tweets van betalende Twitter-gebruikers krijgen vanaf nu voorrang

Twitter herlan­ceert abonnement voor blauw vinkje: iPhone-gebruikers moeten meer betalen

Na enkele mislukte pogingen, komt Twitter maandag dan toch met Twitter Blue, zijn nieuwe abonnementsformule en het zogenaamde blauwe vinkje dat de authenticiteit van de abonnee moet bewijzen. Opmerkelijk: de abonnementsformule wordt duurder voor iPhone-gebruikers die via de iOS App Store inschrijven. Zij betalen 11 dollar per maand, de rest 8 dollar. Twitter Blue is voorlopig nog niet beschikbaar in België.

11 december