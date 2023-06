Tweede prijsverhoging voor Telenet in één jaar tijd: dit zijn mogelijke alternatieven voor een lagere telecomfactuur

Tweede prijsverhoging in één jaar tijd

Heel wat Telenet-klanten zullen wellicht overwegen om over te stappen naar een andere telecomprovider, want de prijsverhoging bij Telenet is al de tweede van het afgelopen jaar. In juni 2022 gingen de prijzen met 4,7 procent omhoog, nu met nog eens 6 procent. Opnieuw verwijst Telenet naar de inflatie als voornaamste reden voor de prijsstijging.



Wat verandert er concreet?

Alle vaste maandelijkse abonnementsprijzen voor internet, kabel- en digitale televisie, mobiele en vaste telefonie gaan omhoog.

Voor een ONE-abonnement met internet en één mobiel nummer zal je dan 73,24 euro per maand betalen, waar dit tot voor kort nog 69,10 euro per maand was. Een All-Internet-abonnement zal je voortaan 61,14 euro per maand kosten, in plaats van 57,68 euro. Wie een formule had met internet en tv zal per maand 74,20 euro betalen in plaats van 70 euro. Een all-in formule zal je maandelijks 95,40 euro kosten.

Enkele abonnementen blijven buiten schot

Voor sommige abonnementen is er geen prijsaanpassing van toepassing. Bijvoorbeeld voor de Telenet Mobile-abonnementen van 5 en 8 gigabyte. Ook alle Streamz- en sportabonnementen behouden hun prijs, net als de opties voor vaste telefonie en internet en de tarieven buiten de bundel voor vaste en mobiele telefonie.



Binnenkort ook Proximus aan de beurt

Niet alleen Telenet voert een prijsstijging door. Ook Proximus plant er één, in de tweede helft van het jaar. Begin dit jaar stegen de prijzen bij Proximus al met zo’n 4 tot 6 procent. Proximus haalde dezelfde reden als Telenet aan. “De impact van de inflatie op de thuismarkten is aanzienlijk”, zo viel toen te lezen in een persbericht.

Het is nog niet bekend in welke mate de prijzen voor Proximus-abonnees omhoog zullen gaan. In het persbericht viel enkel te lezen dat het gaat om “verdere prijsaanpassingen die in de tweede helft van dit jaar zullen worden doorgevoerd, voor geselecteerde tariefplannen voor particuliere en bedrijven.”

Goedkopere alternatieven

De aankondiging van een prijsstijging, zou bij de consument tot een reflex moeten leiden: je abonnement vergelijken. Laat ons daarom de verschillende abonnementsformules bij Telenet – en hun nieuwe prijzen – staven aan de hand van mogelijke alternatieven in de markt.



All-in

Het ONEup-abonnement met één mobiel nummer kan je bijvoorbeeld goedkoper krijgen bij Orange. Kleine kanttekening: geen enkele operator evenaart in prijs de 300 GB mobiele data die je bij Telenet krijgt. Bij Proximus betaal je daar bijvoorbeeld 111,99 euro voor. Met Love Trio en GO Plus biedt Orange wel een goed alternatief: 87 euro per maand voor 20 GB mobiele data, internet aan 150 Mbps en tv via decoder.

Vast internet

Wat met het internetabonnement van Telenet? Onbeperkt surfen met een maximum downloadsnelheid van 300 Mbps kost je vanaf 5 juni 61,14 euro per maand. Hiermee komt het All-Internet-abonnement van Telenet op gelijke hoogte met Home Internet van Orange, dat je wel snelheden tot 400 Mbps oplevert.

Vast internet en televisie

Wie deze diensten combineert in zijn Telenet-abonnement, merkt niet veel van de prijsstijging. Het abonnement blijft namelijk bij de goedkoopste opties in de markt. Easy Internet (150 Mbps) en Telenet TV iconic zullen je 64,47 euro per maand kosten. Bij Orange is dat 65 euro, bij Proximus 66,99 euro. Ga je voor snelheden tot 300 Mbps, dan betaal je 74,20 euro per maand. Bij Orange betaal je daar 80 euro per maand voor, maar je krijgt er wel internet met snelheden tot 400 Mbps voor.

