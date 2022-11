Tot 500 euro goedkoper dan normaal: op deze laptops scoor je nu (al) stevige Black Friday-deals

TweakersOfficieel is het op 25 november pas Black Friday , maar eigenlijk kun je de hele week lang technologische hebbedingen aan een prikje op de kop tikken. Wees er wel snel genoeg bij, want sommige deals komen en gaan razendsnel. De strafste prijsdalers kun je voortdurend live opvolgen via technologiesite Tweakers . Laptopexpert Jelle Stuip deelt alvast 3 interessante laptopdeals.

Deal 1: Dynabook Satellite Pro L50-J-10U – vanaf 461,01 euro

“Deze Dynabook Satellite Pro was al een tijdje in prijs aan het dalen, maar daar is nu nog eens meer dan 100 euro af gegaan. Het toestel beschikt over een Core i5-processor en 512 GB opslag. Voor minder dan 500 euro vind je dat normaal gesproken niet. Voor vergelijkbare toestellen betaal je zo’n 600 à 700 euro. Dit is echt een vrij unieke aanbieding.

Beschouw dit toestel als een instapmodel ‘plus’. Deze laptop is beter dan een instapmodel, maar kun je nu dus kopen aan de prijs van een instapmodel. Voor het overige draait deze laptop nog op Windows 10, maar deze versie wordt nog tot 2025 ondersteund. Je kan ook gewoon gratis upgraden naar Windows 11 als je dat wil. De plastic behuizing is niet zo mooi, maar dat kun je voor dit geld ook niet echt verwachten.”



Deal 2: Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU016YMH) – vanaf 1.169 euro

“Deze Lenovo Legion 5 is een laptop waar je vlot op kunt gamen. Er zit een videokaart in die in principe alle hedendaagse spellen aankan op de resolutie van het scherm. Deze laptop kan uitpakken met een hele vlotte processor: de 5800H met 8 Cores. In dit prijssegment zie je vaak 6 Cores.

Het is niet de allermooiste of stevigste behuizing die Lenovo maakt, maar bij deze laptop draait het vooral om de hardware en specificaties. De huidige 200 euro korting is heel mooi voor dit apparaat.”



Deal 3: ASUS ProArt StudioBook Pro 16 OLED W5600Q2A-L2121X – vanaf 1.907,19 euro

“Deze ASUS ProArt StudioBook Pro kostte recent nog bijna 2.400 euro en koop je nu voor zo’n 500 euro minder. Dat is een mooie deal. Wat dit toestel zo bijzonder maakt is de hele sterke videokaart voor speciale 3D-programma’s of CAD-software. Het toestel beschikt over een mooi oledscherm, wat de kleur heel mooi weergeeft, in een hoge resolutie. Deze laptop heeft ook een klein wieltje onder het toetsenbord. In bepaalde software, bijvoorbeeld om video’s te bewerken, is dat heel makkelijk werken. Er zit ook een hele goede processor in deze laptop.”



Volg de prijzen van laptops voortdurend op

Niet gevonden wat je zocht? Maar ben je wel op zoek naar een goede Black Friday-deal voor bijvoorbeeld een Windows-notebook, Apple Macbook of een Chromebook? Houd deze pagina dan in de gaten. De lijst die je daar vindt, wordt gedurende de hele dag automatisch bijgewerkt, zodat nieuwe deals er ook verschijnen.

Maak een prijsalert aan

Voor tech-producten - laptops, maar ook televisies, smartphones, smartwatches, etc. - kan je bij Tweakers bovendien een prijsalert aanmaken. Surf naar een product in onze Pricewatch, stel in voor welk bedrag je dat product interessant vindt en, zodra jouw product dat bedrag heeft gehaald, krijg je automatisch een notificatie per mail. Zo hoef je de prijsevolutie niet zelf handmatig in de gaten te houden.

