Tot 120 euro voor één GB mobiele data buiten je bundel: vanaf dit extra verbruik kies je beter voor een ander abonnement

MijntelcoVolgens cijfers van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) verbruikten we in 2022 in België elke maand gemiddeld 6,1 GB mobiele data. Vaak gaan we daarbij over het aantal gigabyte dat bij ons mobiel abonnement inbegrepen zit, waardoor we flink moeten bijbetalen. Wanneer wordt het goedkoper om gewoon over te schakelen naar een abonnement met meer mobiele data? Mijntelco.be rekende het uit.

Telenet

Wanneer je meer data verbruikt dan het aantal gigabyte van je mobiel abonnement, betaal je bij Telenet 10 cent per extra MB, ofwel 100 euro per GB. Stel dus dat je de formule Telenet Mobile hebt met 5 GB, die maandelijks 16 euro kost en geen beperking heeft op het aantal belminuten en sms’en, dan is het al voordeliger om over te schakelen naar de formule met 8 GB zodra je meer dan 49,4 MB bovenop die 5 GB verbruikt. Die formule kost namelijk 20,94 euro, of 4,94 euro meer. En 50 MB, dat is in een wip opgebruikt.

Ben jij een gemiddelde verbruiker? Dit zijn de goedkoopste mobiele abonnementen tot 10 GB per maand.

Proximus

Proximus is op dit vlak de duurste. De provider rekent 12 cent aan per MB die je extra verbruikt. Proximus’ mobiele abonnement met 150 belminuten en sms’en en 5 GB kost maandelijks 16,99 euro, ofwel 1,50 euro minder dan de gemiddelde maandprijs tijdens het eerste jaar van een abonnement met onbeperkt bellen en sms’en, en 10 GB. Je hoeft maar 12,5 MB extra te verbruiken vooraleer je net zo goed het duurdere abonnement kan nemen.

Orange

Het tarief van Orange voor data buiten je bundel is met 0,01 euro per MB opmerkelijk laag. Wanneer je enkel een abonnement voor mobiele telefonie afsluit bij Orange, kies je voor 4 GB of 20 GB. De prijzen voor die formules zijn respectievelijk 12 en 23 euro per maand. Gezien 1 GB buiten je bundel gaan je 10 euro kost, kan je dus beter voor de formule met een groter volume kiezen zodra je meer dan 1,10 GB extra verbruikt per maand. Bovendien krijg je bij die formule onbeperkte belminuten en sms’en, in plaats van slechts 150.

Scarlet

Bij Scarlet betaal je 5 cent per MB buiten je bundel. Per gigabyte komt dat dus neer op 50 euro. Scarlet biedt acht verschillende formules aan voor mobiele abonnementen, waardoor kiezen voor een abonnement met meer data je niet meteen veel meer geld kost. Neem bijvoorbeeld de formule Cherry met 6 GB en 600 belminuten en sms’en. Die kost 13 euro. Zodra je meer dan 160 MB boven die 6 GB gaat, kies je de volgende maand misschien beter voor de formule Cherry met 11 GB, die 8 euro extra kost.

Edpnet

Edpnet springt erbovenuit als de goedkoopste wanneer het op tarieven buiten je bundel aankomt. Per MB buiten je bundel betaal je er amper 0,0036 euro. Als je nu 15 euro per maand betaalt voor een abonnement met 10 GB en onbeperkte belminuten en sms’en, dan zou je 8 euro bijbetalen voor datzelfde abonnement met 5 GB extra. Gezien 1 GB slechts 3,60 euro kost, loont overstappen pas de moeite wanneer je regelmatig meer dan 2,22 GB extra verbruikt.

BASE

Ben je klant bij BASE? Dan betaal je 0,0049 euro per MB wanneer je buiten je bundel gaat, ofwel 4,90 euro per GB. Voor het mobiele abonnement met 6 GB tel je elke maand 15 euro neer, terwijl een abonnement met 15 GB maandelijks 20 euro kost. Dat is 5 euro meer, ongeveer de prijs van 1 GB. Om precies te zijn: als je regelmatig meer dan 1,02 GB boven die 6 GB zit, schakel je toch best over naar die andere formule.

Mobile Vikings

Net als bij grotere spelers betaal je bij Mobile Vikings 10 cent per MB. Een abonnement met 10 GB plus onbeperkt bellen en sms’en kost 15 euro per maand, terwijl hetzelfde abonnement met 20 GB 20 euro kost. Je moet slechts 50 MB extra verbruiken boven die 10 GB om de overschakeling naar het andere abonnement te verantwoorden.



Nood aan véél mobiele data? Met deze abonnementen betaal je het minst en kan je tot 245 euro per jaar uitsparen.

Youfone

Youfone vraagt 5 cent per MB die je verbruikt buiten je bundel. Als je hier twijfelt tussen een abonnement (met onbeperkt bellen en sms’en) van 5 of 10 GB – ook al kosten ze 12 en 13 euro en is het prijsverschil dus maar één euro – moet je weten dat zodra je 20 MB buiten je bundel gebruikt, je al die euro extra kwijt bent.

hey!

Mobiele abonnementen van hey! bevatten 2 GB of meteen 80 GB. Als je nu dat van 2 GB gebruikt – waarvoor je maandelijks 7 euro betaalt – schakel je best over naar het abonnement met 20 GB – dat 15 euro kost en 140 extra belminuten en sms’en omvat – wanneer je regelmatig meer dan 800 MB buiten je abonnement verbruikt. Per MB betaal je immers 1 cent.

Conclusie

Wanneer je meer data verbruikt dan inbegrepen in je formule, betaal je al snel flink wat extra. Als je regelmatig het gevoel hebt dat je niet toekomt, is het dus veel handiger om gewoon over te stappen naar een abonnement met meer data, eventueel bij een andere operator. Welke formule het meest geschikt is voor jouw verbruik en het voordeligst is, kan je zelf makkelijk bekijken via de kader van Mijntelco.be hieronder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.