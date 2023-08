TikTok schikt zich naar strengere Europese regels: app moet gebruikers nu beter beschermen

TikTok kondigde vrijdag aan dat het gebruikers in Europa voortaan in staat zal stellen de ‘For You’-functie uit te schakelen, die ervoor zorgt dat mensen video’s kunnen bekijken op basis van hun persoonlijke interesses. Zij krijgen in plaats daarvan video’s te zien die wereldwijd of in eigen land populair zijn. Ook kondigde TikTok aan dat het voor Europese gebruikers voortaan makkelijker wordt om illegale inhoud te melden. Minderjarigen in Europa krijgen bovendien voortaan geen gerichte advertenties meer te zien.