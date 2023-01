TikTok is niet langer populairste socialmediaplatform

Videoplatform TikTok is niet langer de meest geliefde website bij gebruikers volgens Cloudflare Radar. Cloudflare Radar is een website die wereldwijd internetverkeer, aanvallen, technologische trends en inzichten laat zien. Elk jaar lanceert het een lijstje met de meest populaire websites en sociamediaplatforms. Google overtreft Facebook als favoriete website. Het is opvallend dat WhatsApp niet langer in de top tien staat. Ook Twitter is een plaatsje gezakt.