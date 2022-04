Tesla-topman Elon Musk neemt flink belang in Twitter

“Splitsing van Te­sla-aandelen lijkt interes­sant, maar de fiscus kan voor een onaangena­me verrassing zorgen”: onze geldexpert waarschuwt beleggers

Tesla had nog maar pas aangekondigd dat het zijn aandeel zal opsplitsen en beleggers waren al meteen opgetogen. Het aandeel steeg van 1.000 tot 1.100 dollar: plus 10 procent in amper twee dagen tijd! Maar waarom splitst Tesla zijn aandelen? En is het dan aangeraden om het aandeel te kopen? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen, die vreest dat Belgische aandeelhouders van Tesla hierdoor wel eens een gepeperde rekening zouden kunnen krijgen.

1 april