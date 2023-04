Telenet en Mobile Vikings sleutelen aan abonnementen: dit krijg én betaal je weldra extra

Sneller surfen bij Telenet

Voor klanten van Telenet zijn er ingrijpende veranderingen op til. Vanaf 24 april zullen zij kunnen surfen met een downloadsnelheid van 250 Mbps in plaats van 150 Mbps. Best een aanzienlijke verhoging dus. Ook de uploadsnelheid gaat iets omhoog, van 15 naar 20 Mbps. De snelheidsverhogingen zijn van toepassing op de One-abonnementen, maar ook de zakelijke abonnementen Klik en Business Fibernet krijgen een boost.



Maar ook een prijsverhoging

Telenet bracht de desbetreffende klanten intussen per mail op de hoogte dat de veranderingen aan de snelheid automatisch zullen ingaan op maandag 24 april, zonder dat daar onmiddellijk een meerprijs tegenover staat. Wie een One-abonnement heeft met internet en mobiele telefonie, zal nog steeds 69,10 euro per maand betalen. Wie ook tv in zijn pakket heeft, betaalt 90 euro per maand.

Alleen: Telenet kondigde net ook een nieuwe prijsverhoging aan. Vanaf 5 juni komt er 6 procent bij op de rekening. Telenet haalt de inflatie aan als reden. De One-bundel van 69,10 euro per maand gaat in juni dan naar 73,24 euro.

En nog een kleine kanttekening: om van de hoge internetsnelheden te kunnen genieten, moet je modem aangepast zijn. Dat is niet bij alle klanten het geval. Bovendien heeft Telenet vandaag niet genoeg nieuwe, aangepaste modems op voorraad. ‘Zodra wij nieuwe modems ontvangen, geven we je een seintje’, klinkt het bij de provider.



Mobile Vikings: meer data, zelfde prijs

Ook voor klanten bij Mobile Vikings veranderde onlangs wat. De mobiele provider staat bekend om zijn abonnementen met hoge datavolumes. Die lijn trekt het bedrijf nu onverminderd door, want haast elke mobiele bundel krijgt meer data. Nog belangrijker: de toename in data gaat niet gepaard met een prijsstijging.

Momenteel biedt Mobile Vikings vijf abonnementsformules aan, gaande van 10 euro tot 29 euro per maand. In het goedkoopste geval krijg je vandaag 2 GB per maand, terwijl dat vroeger 1,5 GB per maand was. Voor de duurste formule krijg je 70 GB mobiele data, een immens verschil met de 50 GB van vroeger. Enkel de formule voor 15 euro per maand blijft ongewijzigd, met 10 GB per maand.

Andere zaken, zoals het aantal belminuten en onbeperkt berichten sturen, veranderen niet. Uniek aan het abonnement van 29 euro is de mogelijkheid om kosteloos aan een verlaagde snelheid van 512 Kbit/s verder te surfen. Bij andere providers moet je daarvoor extra data bijkopen.

Beste prijs voor hoge datavolumes

De veranderingen bij Telenet en Mobile Vikings kunnen een rol spelen in de vraag waar je vandaag het meeste waar voor je geld kan krijgen. Dat hangt in de eerste plaats af van je persoonlijke verbruik.

Uit een vergelijking via Mijntelco.be leren we bijvoorbeeld dat de abonnementen van Mobile Vikings pas echt interessant zijn voor wie een hoog tot zeer hoog maandelijks dataverbruik heeft.

Voor 9 euro per maand heb je bij Youfone immers een abonnement met 6 GB mobiele data en 200 belminuten. Voor 10 euro per maand is dat al 12 GB. Mobile Vikings komt pas naar voor als prijsbreker vanaf abonnementsformules met 20 GB mobiele data of meer.



Telenet versus Orange

De hogere internetsnelheden bij Telenet hebben een duidelijke impact op de concurrentiepositie van de provider ten opzichte van Orange. Beide operatoren hebben momenteel nog een internetsnelheid tot 150 Mbps. Wie de goedkoopste is, hangt af van het mobiele abonnement dat bij de bundel hoort. Bij One van Telenet is dat sowieso een bundel met onbeperkte belminuten en 300 GB mobiele data. Orange is flexibeler en biedt abonnementen met lagere mobiele datavolumes, waardoor een aantal formules goedkoper uitvallen dan het One-abonnement van Telenet.

Maar: nu Telenet internetsnelheden zal aanbieden tot 250 Mbps, terwijl de internetsnelheden bij Orange op 150 Mbps blijven steken, is de meerprijs die je in veel gevallen betaalt voor een One-abonnement bij Telenet voor een stuk gerechtvaardigd. Maken die 100 Mbps extra voor jou echt een verschil, dan is een overstap zeker het overwegen waard.

