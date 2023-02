Telenet en BASE zijn de beste telecomoperatoren voor 2023: zo weten zij de concurrentie af te troeven

MijntelcoVoor de belangrijkste telecomdiensten en -bundels scoren Telenet en BASE het best. Dat blijkt uit studies van Testaankoop. De operatoren stonden bovenaan de ranking voor niet minder dan zes telecomdiensten- of bundels. Mijntelco.be ging na welke diensten het goed doen en of het ook interessant is er een abonnement op te nemen.

Voor het toekennen van de verschillende titels baseerde Testaankoop zich op zijn jaarlijkse tevredenheidsenquête en enkele van zijn vergelijkende studies. Voor de verkiezing van het beste mobiele netwerk keek de consumentenorganisatie ook naar de beoordeling van de verschillende operatoren in de eigen applicatie BeCover+. Daarmee kunnen consumenten zelf de mobiele internetprestaties meten van het netwerk waar ze op surfen. Daaruit bleek eerder al dat het netwerk van Telenet dat van Proximus van de troon stootte.

Vooraleer we dieper ingaan op de resultaten, eerst nog even deze kanttekening: edpnet is niet opgenomen in de rankings van Testaankoop. “Edpnet heeft bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd”, zegt Laura Clays, woordvoerster bij Testaankoop. “Het is dus onduidelijk of de operator zijn diensten op lange termijn blijft aanbieden. Vandaar dat edpnet niet in aanmerking komt voor het onderzoek.”

Welke operator is prijzenkoning? Vergelijk hier de verschillende telecomproviders en maak uit welk abonnement het voordeligst is voor jouw gebruikersprofiel.

Beste mobiele netwerk

Telenet en BASE haalden het in de categorie van beste mobiele operator met een score van 78 op 100. Mobile Vikings, Proximus, Scarlet, Youfone, Orange en hey! vervolledigden de rangschikking, in die volgorde. Aangezien Telenet en Base (net zoals Proximus en Scarlet) van hetzelfde netwerk gebruikmaken, behaalden ze dezelfde score.

Wie op zoek is naar de beste prijs voor een mobiel abonnement bij één van beide winnaars, kiest best voor BASE. Met 15 euro per maand voor onbeperkt bellen en sms’en en 5 GB mobiele data, is het aanbod 1 euro goedkoper dan de gelijkaardige formule bij Telenet. Bij abonnementen met meer data neemt het prijsverschil verder toe.

Supersnel mobiel surfen? Dit is het verschil tussen 4G en 5G.

Beste internetprovider

Ook voor de beste dienstverlening voor internet ging Telenet met de eerste prijs aan de haal. In die categorie behaalden Telenet, Orange en VOO wel dezelfde score van 71 op 100. Daarom legde Testaankoop de evaluatie van zijn eigen klachtenmodule mee in de weegschaal. Zo haalde Telenet het toch, met een score van 77 op 100.

Wie een overstap naar Telenet overweegt voor zijn internetdiensten, vindt de beste prijs in de Easy Internet-formule. Voor 31,41 euro per maand surf je met een maximale downloadsnelheid van 100 Mbps en een downloadvolume van 150 GB. Surfen op alle Telenet Wi-Free hotspots is inbegrepen. Wil je ongelimiteerd internet en een snelheid van 150 Mbps? Dan neem je best meteen een ONE-bundel met tv en eventueel ook mobiele telefonie.

Beste digitale televisie

Met een score van 72 op 100 biedt Telenet ook het beste digitale tv-netwerk van Vlaanderen, gevolgd door Orange, Proximus en Scarlet. Wie een tv-abonnement bij Telenet wil afsluiten, is genoodzaakt om ook internet aan zijn bundel toe te voegen. Dat is trouwens overal zo, want geen enkele provider biedt individuele tv-abonnementen aan.

Easy Internet met Telenet TV Iconic biedt je de beste prijs. Voor 60,85 euro per maand geniet je van alle zenders en Easy Internet. Voor All-Internet met Telenet TV Flow krijg je voor 67,62 euro per maand wel een hogere internetsnelheid (300 Mbps), maar kan je enkel beperkt tv-kijken via de Telenet-app.

Beste telecombundels

Testaankoop hield niet alleen de individuele diensten tegen het licht, maar onderzocht ook wat de beste bundels zijn op basis van zijn jaarlijkse tevredenheidsenquête. Ook de vergelijkende studie rond digitale tv en de gegevens uit de BeCover+-applicatie zijn mee in rekening gebracht.

Telenet ging met de eerste prijs aan de haal voor de drie soorten bundels: internet, tv, vaste telefonie en mobiel; internet, tv en mobiel; en internet en mobiel. Het moet wel gezegd dat de verschillen met de andere operatoren eerder klein waren. De all-informules van Telenet starten vanaf 76,85 euro per maand (Easy Internet met TV Iconic en Telenet Mobile 5 GB).

Moet ik overstappen?

De verkiezing van Telenet tot beste telecomoperator betekent niet dat die operator ook automatische de beste keuze vormt voor jouw portemonnee. Wanneer we de vergelijking maken via Mijntelco.be zien we dat er goedkopere alternatieven op de markt zijn. Ga dus zeker na wat voor jou de interessantste opties zijn op basis van je budget, je noden en je maandelijks verbruik.

