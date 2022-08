Tegen 2030 zou elke Vlaming toegang moeten hebben tot fiber: waar kan je nu al gebruik maken van het glasvezelnetwerk?

Fiber, wat is dat?

De term ‘fiber’, Engels voor ‘vezel’, duidt op glasvezel, de technologie die de basis vormt voor het fiber- of glasvezelnetwerk. Bij traditionele internetverbindingen komt het internet op een andere manier je woning binnen: via DSL (internet via de telefoonlijn), of via een kabelverbinding (coax).

Een traditionele DLS- of coaxverbinding verstuurt data via elektrische signalen over een kabel uit koper. Fiber werkt anders. Glasvezel gebruikt licht om data over het netwerk te sturen.

Waarom kiezen voor fiber?

Het verschil in technologie waarop de werking van het netwerk is gebaseerd, is meteen ook de verklaring waarom fiber zoveel hoger aangeschreven staat. Het versturen van het internetsignaal via licht zorgt voor veel hogere snelheden in vergelijking met DSL- of kabeltechnologie. De verbinding is doorgaans stabieler en via fiber is eenzelfde download- en uploadsnelheid mogelijk. De technologie is ook milieuvriendelijker.

Om het verschil in snelheid concreet te maken: een traditionele internetverbinding heeft doorgaans een snelheid tussen de 50 en 200 megabyte per seconde (Mbps). Bij fiber ligt die snelheid op één gigabyte per seconde (Gbps). Een film downloaden, bijvoorbeeld, is via fiber een kwestie van seconden.

Waar is fiber al beschikbaar?

In België is fiber voor particulieren voorlopig enkel nog maar beschikbaar in en rond de grote steden. Op andere plaatsen zijn de operatoren volop bezig met de uitrol van het netwerk, of met de planning ervan. Voor bedrijven is het fibernetwerk al op meer plaatsen beschikbaar.

Tip: Op de website van het BIPT, de telecomregulator in ons land, vind je een handige kaart die toont op welke plaatsen in België fiber al is uitgerold.

Wanneer is fiber er overal?

In Vlaanderen zal ten vroegste tegen 2030 overal glasvezel beschikbaar zijn. België kent voorlopig een dekking met glasvezelnetwerk van 8 procent, zo blijkt uit cijfers van Fiberklaar, een joint-venture van Proximus en EQT Infrastructure. In Europa ligt de gemiddelde dekkingsgraad op 50 procent. Er is dus nog werk aan de winkel.

Met welke abonnementen surf ik via fiber?

Nog niet alle operatoren in ons land bieden fiber aan in hun packs. Zo biedt Telenet voorlopig nog geen glasvezelabonnement aan. Proximus en Orange doen dat wel, met Flex Fiber pack en Love Trio via fiber. Om van die packs te kunnen genieten moet jouw woning wel aangesloten zijn op het fibernetwerk.

Ook de lowcostspelers bieden vandaag al fiber aan. Edpnet komt daarbij als goedkoopste uit de bus. Voor een Fiber XS pack betaal je 35,95 euro per maand. De snelheid bedraagt hier wel maar 110 Mbps, waardoor je dus niet voluit geniet van het grote snelheidsvoordeel van fiber.

Wie een snelheid van 1 Gbps wil, vindt de beste prijs bij Mobile Vikings. De operator biedt sinds kort thuisinternet aan en fiber maakt deel uit van het aanbod. Voor onbeperkt internet via fiber met maximale snelheid betaal je er maandelijks 53 euro.

Opgelet. Wil je graag gebruik maken van glasvezelinternet? Kijk dan eerst na op de website van de operator of fiber al beschikbaar is op jouw adres.

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco. Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn.