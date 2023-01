Technologieconcern IBM schrapt wereldwijd 3.900 banen

Videogames Actrice Ella Balinska over videogame ‘Forspoken’: ‘Een goed verhaal is een goed verhaal, in welk medium ook’

Heel wat acteurs die enig success boeken in de cinema halen hun neus op voor acteren in videogames. Maar niet de 26-jarige Ella Balinska, die ondanks dat ze bovenaan op de affiche van ‘Charlie’s Angels’ en ‘Run Sweetheart Run’ prijkte ook de hoofdrol in nieuwe game ‘Forspoken’ speelt.

24 januari