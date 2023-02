Techblog: Elon Musk ontslaat medewerker omdat steeds minder mensen zijn tweets willen lezen

Musk hield dinsdag een vergadering met verschillende Twitter-technici om uitleg te krijgen over het teruglopende bereik van zijn tweets. De berichten van de miljardair worden namelijk steeds minder bekeken. Musk vreest zelfs dat zijn bereik door het platform wordt beperkt door een probleem in de programmatuur.

“Dit is belachelijk”, zei Musk tegen de werknemers volgens Platformer, “Ik heb meer dan honderd miljoen volgers en ik krijg maar tienduizenden views.” Het blog baseert zich daarbij op bronnen die aanwezig waren bij de vergadering.

Sinds halverwege december kunnen alle twitteraars zien hoe vaak een bericht wordt weergegeven. Vorige week zette de miljardair zijn Twitter-profiel tijdelijk op ‘privé’ om te testen of dit het aantal weergaven van zijn tweets zou kunnen verhogen. Directe aanleiding van het experiment waren klachten van prominente rechtse accounts waarmee Musk interacteert, die klaagden dat recente wijzigingen in Twitter hun bereik hadden verminderd.

De bijeengeroepen werknemers lieten Musk echter interne gegevens én een Google Trends-grafiek zien. Beiden gaven aan dat de publieke belangstelling voor de miljardair de afgelopen maanden is afgenomen, aldus Platformer. Uit gegevens van Google Trends blijkt dat zijn populariteit in april 2022 een hoogtepunt bereikte met een score van 100. In die periode bood hij aan Twitter te kopen. Maar sindsdien daalde zijn populariteitsscore naar 9.

Toen een van de technici suggereerde dat de populariteit van Musk zou kunnen zijn afgenomen vanwege verminderde publieke belangstelling, ontsloeg Musk de medewerker op staande voet. “Je bent ontslagen, ontslagen”, zou Musk hebben gezegd volgens aanwezigen bij de vergadering. Het techblog houdt de identiteit van de medewerker geheim vanwege eerdere intimidatie van ex-medewerkers door Musk.

De miljardair gaf andere medewerkers de taak om precies bij te houden hoe vaak zijn tweets nog op de site worden aanbevolen. Hij was er na de vergadering namelijk nog steeds niet van overtuigd dat zijn aantal views niet wordt beïnvloed door een interne fout bij Twitter.

Financiële problemen bij Twitter Twitter bevindt zich in moeilijk vaarwater na de aankoop door Musk eind oktober. De omzet van het bedrijf is in het laatste kwartaal van vorig jaar met ongeveer 35 procent gedaald tot ruim 1 miljard dollar (910 miljoen euro). De man achter Tesla en SpaceX ontsloeg meer dan de helft van het personeel, zocht ruzie met Apple en zag veel adverteerders zich voorlopig terugtrekken door zorgen over een toename van haatzaaiende berichten. Bovendien is het bedrijf aangeklaagd door de eigenaar van het pand in San Francisco waar het hoofdkantoor van Twitter is gevestigd. Die zegt namelijk dat hij nog achterstallige huur van Musk tegoed heeft.

Musk had bij de introductie van openbaar maken van views in december beloofd dat de “levendigheid” van Twitter duidelijker zou worden. “Laat zien hoeveel levendiger Twitter is dan het lijkt, want meer dan 90% van de Twitter-gebruikers lezen, maar tweeten, reageren of liken niet, want dat zijn openbare acties”, twitterde hij.

Bijna twee maanden later lijkt juist het tegenovergestelde zichtbaar: hoe weinig interacties de meeste berichten krijgen in verhouding tot hun potentiële publiek. Tegelijkertijd is het Twitter-gebruik in de Verenigde Staten sinds de overname van Musk met bijna 9 procent gedaald, volgens een recent onderzoek.

Volgens Platfomer zeggen Twitter-bronnen dat de functie voor het tellen van weergaven zelf kan bijdragen aan de afname van de betrokkenheid en dus van het aantal weergaven. De vind-ik-leuk- en retweet-knoppen zijn moeilijker aan te tikken, omdat ze kleiner zijn gemaakt om het aantal weergaven te kunnen laten zien.

Een nog meer voor de hand liggende reden voor de afname van de interactie op het platform is dat er steeds meer fouten opduiken. Gebruikers worden geconfronteerd met verdwijnende of onterechte meldingen en krijgen regelmatig tweets voorgeschoteld van gebruikers die ze helemaal niet volgen.

Ook nieuwe functies die sinds de overname door Musk werden gelanceerd, lijken slecht of niet te werken. Op woensdag kreeg Twitter te maken met een storing waardoor verschillende gebruikers geen tweets of privéberichten konden verzenden nadat het bedrijf had geprobeerd verschillende nieuwe functies in te voeren.