Studeer je op kot? Deze operatoren geven meer dan 50% korting op je internetabonnement

Gamepreview ‘Forspoken’ zoekt gulden middenweg tussen keuze en snelheid

Twee uur lang hebben we ‘Forspoken’, het nieuwe actie-rollenspel van ‘Final Fantasy’-label Square Enix, onder handen gehad. We ontdekten een game waarin een brede tactische keuze, tussen meer dan honderd magische aanvallen, hand in hand gaat met snelheid. Het is bijna alsof ze een brug willen slaan tussen een westerse en een Aziatische stijl van spelen.

12 september