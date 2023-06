Strijd tegen dickpicks en ander ongewenst beeldmateriaal: Instagram laat gebruikers geen foto's of video's sturen zonder accepteren DM

Showbizz Flo Windey deelt ongewenste dickpick online: “Nu moet je de gevolgen dragen”

Veel meisjes krijgen ermee te maken: een ongewenste ‘dickpick’ die opeens op je telefoon verschijnt. Flo Windey (24), die we kennen van Studio Brussels ‘Flowjob’, had er genoeg van. Ze besloot om de intieme foto die ze kreeg toegestuurd online te delen, om de jongeman in kwestie een lesje te leren.