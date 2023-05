Streamz lanceert primeur voor Vlaanderen, goedkoper streamen maar mét reclame: “Niet elk gezin heeft 10 euro per maand over om onze content te zien”

In Vlaanderen is Streamz de eerste streamingdienst die komt met een goedkopere formule met advertenties. In het buitenland gebeurde dat al eerder: in de Verenigde Staten en in Europa introduceerden een aantal internationale streamingplatformen vorig jaar al goedkopere abonnementsformules met reclame.

“We willen een nieuwe markt aanboren op deze manier”, zegt Bart De Groote van Streamz. “En dan gaat het niet om enkele duizenden nieuwe abonnees in de marge, we zetten hier echt wel op in.” Streamz mét reclame kost in de goedkoopste formule 5,95 euro per maand.

Evenveel streamen voor minder

Het nieuwe, goedkopere abonnement biedt dus nog altijd dezelfde series aan als het standaard Streamz-abonnement dat vandaag wordt aangeboden. Dat is een bewuste keuze: “Niet elk gezin heeft meer dan tien euro per maand over om onze content te zien”, zegt De Groote. Streamz heeft onderzoek gedaan en merkt dat ze met de nieuwe formule gezinnen kunnen aantrekken die ook graag streamen, maar voor minder geld.

Volledig scherm Foto uit de serie ‘Game of Thrones’. Met het basisabonnement bij Streamz kan je dezelfde series bingen als met een duurdere, reclamevrije formule. © HBO

Het blijft wel de bedoeling om voor kwalitatieve series te gaan, meer en meer ook lokale producties. “Onze prijs is nu al competitief als je betaalt voor zes maanden of een jaar in één keer. Aan hoogwaardige series hangt wel een prijskaartje, en we willen geen eenheidsworst brengen aan een lage prijs.”

Selectieve advertenties

Streamz zal ook niet zomaar elke advertentie tonen: “We zijn selectief en hanteren strenge regels”, klinkt het. “Wie twee uur lang een serie binget mag bijvoorbeeld geen zes keer dezelfde advertentie te zien krijgen waardoor die gaat irriteren. En ook de inhoud van de advertenties controleren we.”

Kinderen krijgen met hun kidsprofiel zelfs helemaal géén reclame te zien. Opvallend: Streamz zal ook minder reclame tonen dan de ‘gewone' televisie, vijf minuten per uur kijken. Bij lineaire televisie is dat twaalf minuten. “Ook op het gebied van reclame zijn we bij Streamz dus ‘premium’”, zegt De Groote.

Nieuwe formules, nieuwe namen

Klanten die vandaag al een Streamz-abonnement hebben, zien de naam van hun abonnement veranderen naar Streamz Premium. Verder verandert er niets voor hen. Ze kunnen nog steeds op vier schermen tegelijkertijd kijken en afleveringen downloaden om offline mee te nemen op het vliegtuig, bijvoorbeeld. De huidige Streamz+ klanten worden automatisch overgezet naar Streamz Premium+.

Mensen die geïnteresseerd zijn in een Streamz Basic abonnement kunnen vanaf 22 mei terecht op streamz.be. Telenet biedt Streamz Basic aan vanaf 5 juni.

Dit zijn de drie formules bij Streamz vanaf nu: Streamz Basic: vanaf € 5,95 per maand. Per uur maximaal vijf minuten reclame. Dezelfde Vlaamse en internationale reeksen als Streamz Premium. Streamz Premium: vanaf € 8,95 per maand. Kijken zonder reclame en dat tot op vier schermen tegelijk. Mogelijkheid om tot vijf kijkprofielen maken en afleveringen te downloaden om vervolgens zonder internetverbinding te bekijken. Streamz Premium+: vanaf € 13,95 per maand. Dezelfde ervaring als Streamz Premium-klanten, maar met recente internationale blockbusters en films erbovenop.