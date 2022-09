Streamen in plaats van lineair televisiekijken: zoveel geld spaar je daarmee uit

MijntelcoLineair televisiekijken behoort meer en meer tot het verleden. Een decoder is dan ook niet langer een must, want tegenwoordig kun je ook online of via een app tv-kijken. Vaak is het perfect mogelijk om je decoder weg te laten uit je abonnement, en dat scheelt op je rekening voor internet en tv. Mijntelco.be laat zien wat je kan besparen.

Het afgelopen jaar noteerde Telenet zo’n 50.000 tv-klanten minder. Steeds minder mensen kijken lineair tv, maar doen dat online via streaming wanneer het hen uitkomt. Op die behoefte trachten de verschillende telecomspelers vandaag in te spelen, door online tv via een app aan te bieden als alternatief. In dat geval heb je geen decoder meer nodig. Als je voor online tv via streaming kiest, dan is de keuze van je bijhorend internetabonnement van belang, en dan meer bepaald de snelheid van je internet.

‘Gewone televisie’ of streamen: dit zijn de belangrijkste verschillen.

Beperkt aantal zenders

Zeker voor wie maar naar een beperkt aantal zenders kijkt, is online tv-kijken een interessante optie. Zo bieden Telenet en Orange vandaag de mogelijkheid om tv zonder decoder toe te voegen aan je abonnement. Hun bundels omvatten ook onbeperkt internet met een hoge snelheid, wat een must is om in high-definition te kunnen streamen op verschillende toestellen tegelijk.

Naast de flexibiliteit en de mogelijkheid om naar verschillende zenders te kijken op verschillende apparaten tegelijk, biedt online tv-kijken nog andere voordelen. Zo kan je programma’s herbekijken als je het begin gemist hebt, en opnames tot 60 dagen later bekijken, waar en wanneer je wil.

Orange

Wat internetsnelheid betreft, is Orange de onbetwiste koploper in dit verhaal. Het pakket Orange TV Lite omvat online tv en internet met snelheden tot 400 Mbps. Tv-kijken doe je dan via de Orange TV Plus-app, die je downloadt op je smart-tv of op een ander toestel. Je kan genieten van twintig zenders, waaronder de populairste Vlaamse en Franstalige kanalen.

Voor Orange TV Lite betaal je maandelijks 8,50 euro. Ter vergelijking: wie tv via een decoder toevoegt aan zijn pakket, betaalt 17 euro per maand. Combineer je TV Lite met snel internet van Orange, dat je internetsnelheden tot 100 Mbps geeft, dan komt het maandelijkse eindbedrag voor tv en internet op 50,50 euro.

Binnen heel wat gezinnen beperkt streaming zich niet alleen tot online tv, ook films en series worden gestreamd, vaak op verschillende apparaten tegelijk. In dat geval is Orange TV Lite met supersnel internet een betere keuze. Voor 59,50 euro per maand geniet je van online tv en internet met snelheden tot 400 Mbps.

Telenet

Ook Telenet komt met een aanbod waarmee je zonder decoder televisie kunt kijken. Met TV flow kijk je tv zonder Telenet tv-box, via streaming. Je kijkt dan online tv op je smart-tv of via de Telenet-app op een ander toestel. Je kunt kiezen uit veertien Vlaamse zenders.

Voor TV flow dien je in je pakket wel de combinatie te maken met All-Internet van Telenet, waarmee je onbeperkt internet geniet, aan snelheden tot 300 Mbps. Voor All-Internet en TV flow samen betaal je maandelijks 67,62 euro. Beslis je om toch tv te kijken met een decoder, dan betaal je 87,12 euro per maand. Gebruik je een decoder, dan zijn hoge internetsnelheden minder van belang en volstaat Easy Internet van Telenet in de meeste gevallen. Voor het pakket Easy Internet en TV iconic betaal je 60,85 per maand.

Proximus

Vandaag biedt ook Proximus met Pickx de optie om tv te kijken waar en wanneer je wil op je favoriete toestel. Pickx zit standaard inbegrepen in je Flex-pack. Het biedt je één centraal platform voor live tv met tachtig zenders, streaming, en films en series on demand. Een decoder blijft hier wel inbegrepen in je pakket. Voor een Flex-pack met onbeperkt surfen tot 100 Mbps betaal je 63,99 euro per maand.

