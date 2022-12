Straffe promo’s in telecomland: schenk jezelf een goedkoper internetabonnement voor Kerstmis

Niet alleen is de kerstperiode een tijd waarin we met z'n allen meer internet verbruiken dan anders, het is ook een periode waarin er flink wat promo’s te vinden zijn bij telecomproviders.

Los van de prijzen - hoe lager, hoe beter natuurlijk - zijn er 2 parameters, waarop je goed moet letten bij het evalueren van een (nieuw) internetabonnement: enerzijds je internetverbruik en anderzijds je internetsnelheid.



Is je kroost grote fan van sociale media? Deze apps zorgen voor een hoog internetverbruik.

Parameter 1: internetverbruik

Om te weten hoeveel je op een gemiddelde maand verbruikt, bekijk je je maandelijkse factuur of raadpleeg je de online service van je provider. Merk je dat je daar gemiddeld al dicht tegen de limiet van je abonnement zit, dan is een upgrade van je abonnement voor de kerstvakantie zeker aangewezen.

Uiteraard is het vereiste datavolume voor je internetabonnement afhankelijk van je verbruik. Wie veel films, series of games downloadt, heeft meer data nodig. Iemand met bijvoorbeeld een abonnement met 50 GB of 100 GB kan tijdens de vakantie al snel in de problemen komen. Een formule met een limiet tot 150 GB of zelfs onbeperkt internet is dan aangewezen.

Parameter 2: internetsnelheid

Als je op verschillende apparaten tegelijk films en series wil bekijken, surfen, gamen en bestanden downloaden, is het niet ondenkbaar dat je bestaande abonnement die combinatie niet trekt. Dat los je op met een upgrade van je internetsnelheid.

Je gaat dan op zoek naar een internetabonnement met een hoger aantal Mbps. Een abonnementsformule met een snelheid van 100 Mbps of hoger is in de meeste gevallen geschikt.

De beste deals met veel data

Een datavolume van 150 GB en een minimum internetsnelheid van 100 Mbps: daar zijn we naar op zoek. Op basis van die criteria blijkt Orange de goedkoopste te zijn. Met de Home Flybox krijg je, naast het gezochte internetvolume, een snelheid van 210 Mbps voor 22 euro per maand. De opstartkosten bedragen momenteel slechts 39 euro, in plaats van 129 euro (mits een verbintenis van 12 maanden).

Ga je voor onbeperkt internet, dan is het aanbod veel ruimer en lopen er bovendien ook meer promoties. Zo betaal je momenteel de eerste drie maanden 28 euro per maand bij Orange voor een Love Duo-abonnement met Go Light, in plaats van 46 euro per maand. Daarnaast zijn er nu geen opstartkosten. Je krijgt er onbeperkt internet, met een snelheid van 150 Mbps, en een gsm-abonnement met 150 belminuten en 2 GB mobiele data.

Met of zonder tijdelijke promoties: edpnet is, zoals wel vaker, de onbetwiste prijsbreker op het gebied van internet. Met 35,95 euro per maand is het VDSL XL-abonnement, met onbeperkt internet en een snelheid van 100 Mbps, veruit de beste deal. Wie voor deze formule kiest, betaalt de eerste 12 maanden maar 31,95 euro per maand, een besparing van 48 euro dus. De opstartkosten bedragen 149 euro.

De beste deals voor snel internet

Ook voor wie op zoek is naar hogere internetsnelheden, blijkt edpnet de goedkoopste optie. Een Fiber XL-abonnement biedt je onbeperkt internet met een snelheid van 500 Mbps voor 45,95 euro per maand. Met 261,85 euro zijn de opstartkosten wel aan de hoge kant, al zijn die nu tijdelijk teruggeschroefd tot 159 euro.

Als je regelmatig van internetprovider verandert, vormen de opstartkosten bij edpnet misschien een drempel. Een Love Duo-abonnement met Go Light van Orange kan daarom een goed alternatief bieden. Dankzij een tijdelijke promotie betaal je geen opstartkosten (in plaats van 59 euro) en de eerste drie maanden krijg je aan 43 euro per maand in plaats van 61 euro. Daarvoor krijg je onbeperkt internet aan een snelheid van 400 Mbps, en een gsm-abonnement met 150 belminuten en 2 GB mobiele data.

Wil je het volledige pakket?

Voor wie echt all-in wil gaan, is er één adres: Mobile Vikings. De dochteronderneming van Proximus startte enkele maanden geleden met thuisinternet, waaronder ook fiber. Zo’n fiberabonnement kost 55 euro per maand en levert je onbeperkt internet aan een snelheid van 1 Gbps. De opstartkosten bedragen normaal gezien 149 euro, maar vallen op dit moment helemaal weg.



Wil je overstappen naar een nieuwe provider? Zet nu de stap zonder veel papierwerk.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.be.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.