Storingen: welke telecomproviders hebben er het vaakst last van? En wanneer mag je op een compensatie rekenen?

MijntelcoOké, de uitrol van 5G en glasvezel kan zeker sneller. Maar over het algemeen zit het met de vaste en mobiele netwerkdekking in België snor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het BIPT, de telecomwaakhond in ons land. Toch kent elke telecomspeler wel eens storingen op het netwerk. Welke provider scoort op dat vlak het best en welke het slechtst? En kan je je schade vergoed krijgen? Mijntelco.be overloopt.

Liefst 99,2 procent van de Belgen kan thuis vast aan 30 Mbps downloaden, en 97,2 procent aan 100 Mbps. Daarnaast heeft België een kwalitatieve 4G-dekking. En 99,9 procent van de Belgische huishoudens geniet een goede dekking binnenshuis (bij de buitenmuren).

Maar de vaste en mobiele dekking is vaak wel minder in het zuiden van ons land. Bovendien hinkt België achterop in Europa wat de uitrol van 5G en glasvezel betreft. En dan hebben we het nog niet over storingen gehad.



Hoeveel uren storingen waren er in 2022?

In 2022 kreeg de Ombudsdienst Telecommunicatie 1.685 bemiddelingsklachten rond ‘defecten en storingen’. Over alle categorieën klachten heen ontving de ombudsman het meeste aantal klachten over Proximus, gevolgd door Telenet en Orange. Maar dat is logisch: zij zijn ook de grootste marktspelers. Hoe meer klanten, hoe meer mogelijke klachten natuurlijk.

Hoelang duurden die storingen?

Het aantal klachten zegt nog niets over het aantal storingen. Maar cijfers daarover blijken moeilijk te vinden. De kwaliteitsbarometer van het BIPT geeft wel aan hoeveel uur de operatoren gemiddeld nodig hebben om een storing op te lossen.

Om 95 procent van de storingen te verhelpen had Proximus gemiddeld 236,6 uur nodig in het eerste semester van 2022, gevolgd door VOO (116,7 uur), Scarlet (110 uur), Telenet (81 uur) en Orange (37,17 uur).



Wat als je schade lijdt door een storing?

Ongeacht of jouw telecomprovider er nu veel of weinig mee kampt, prettig is zo’n storing natuurlijk nooit. Al helemaal niet als je die dag thuiswerkt en (zoals ondergetekende) niet zonder internet en telefonie kan werken. Want dan lijd je mogelijk ook nog eens economische schade. Kan je die vergoed krijgen?

Volgens artikel 113/2 van de telecommunicatiewet zou er een koninklijk besluit kunnen komen dat de regels en voorwaarden vastlegt waartegen operatoren hun abonnees, jij dus, moeten vergoeden als hun diensten onderbroken zijn. Maar tot nu toe bestaat dat koninklijk besluit niet en is er dus ook geen systeem voor vergoedingen bij storingen.

Wat niet betekent dat je als klant nooit aanspraak kan maken op een tegemoetkoming. Operatoren geven soms wel commerciële vergoedingen. Zo kregen alle 1,5 miljoen klanten van Proximus TV in 2018 twee weken lang gratis toegang tot drie betaalkanalen wegens een tv-panne van een uur.



Hoe weet je of er een storing is?

Als je internet-, telefonie- of televisiediensten niet werken, kan je natuurlijk altijd bij je operator zelf checken of er een algemene storing is in jouw buurt. Ofwel via hun klantendienst, waarmee je dan kan mailen, chatten of bellen, maar mogelijk ook meteen op hun website, zoals bij Telenet. Een snel antwoord vind je ook op Storing24.be of Allestoringen.be, waarop gebruikers problemen zelf kunnen melden.



