“Stil, zuinig en gemakkelijk, maar houd ook rekening met de nadelen”: dit moet je weten voor je een robotmaaier koopt

Zo vang je elke regendrup­pel op met een buienbor­der: “je hoeft niet meer dan 15 tot 20 cm aarde uit te graven”

Dé uitdaging voor onze tuinen is zonder twijfel de droogte. Wil je geen druppel regenwater uit jouw tuin laten ontsnappen? Dat kan met een buienborder, waarlangs het water langzaam de grond insijpelt, als een kostbare voorraad voor je planten. Nu de herfstregens over het land trekken, is het een excellent moment om zo’n buienborder aan te leggen. Onze tuinexperte Laurence Machiels steekt de handen uit de mouwen en toont hoe het moet.