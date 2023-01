Stel jij de aankoop van een nieuwe smartphone ook uit? Samsung verwacht daling vanwege hoge inflatie

“Zonder dat je het weet, steelt en verkoopt men je diepste geheimen”: privacy-ex­pert wil strengere regels voor Google en co

De moderne technologie is handig, maar maakt ons ook kwetsbaar voor misbruik en knaagt aan onze privacy. “Data, informatie over jou en iedereen die gebruikmaakt van nieuwe technologie, is handelswaar geworden”, zegt de Britse advocaat en privacyspecialist Jamie Susskind in Primo. “Big Brother houdt je overal in de gaten en smijt zonder toestemming al je persoonlijke gegevens op de datamarkt. Tijd om dit te reguleren.”

27 januari