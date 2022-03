Steeds meer valse sms'en en mails in omloop: zo herken je phishing

Mails die zogezegd van bpost, Telenet, Proximus, ... komen. Valse sms’en van Itsme of pakjesdiensten. Met de regelmaat van de klok moet Safeonweb, de overheidsinstelling voor cyberveiligheid, waarschuwen voor creatieve pogingen tot phishing. In onze techtip van de week leggen we je uit hoe je phishing kan herkennen, maar ook wat je moet doen als online oplichters toch met je gegevens aan de haal gaan.

Phishing is een manier waarop online oplichters proberen inlog- , bank- of andere persoonlijke gegevens proberen te ontfutselen. Dat doen ze door potentiële slachtoffers te lokken via een valse e-mail of sms van een bedrijf of overheidsinstantie die ze vertrouwen. Zo proberen ze je te overtuigen om te klikken op een link die leidt tot een valse website. Daar geef je dan persoonlijke informatie in, waarna hackers toegang kunnen krijgen tot je bankrekening of online accounts.

Op deze manier herken je phishingpogingen

Safeonweb geeft enkele concrete tips om phishing te herkennen. De basisregel is dat oplichters proberen gebruik te maken van je vertrouwen in een bedrijf, persoon of overheidsinstelling. Daarnaast maken ze ook gebruik van angst.

Een verdachte mail of sms kan je herkennen aan de context. Zo zijn dat soort berichten vaak onverwacht. Zo kreeg je bijvoorbeeld een bericht van een pakjesdienst, maar heb je niets besteld. Ook kan het een vreemde vraag zijn. Officiële instanties of bedrijven vragen je bijvoorbeeld niet via e-mail of sms om wachtwoorden of bankgegevens. De afzender kan ook fout zijn. Dat is te herkennen aan spelfouten in het e-mailadres.

De inhoud van het bericht is ook een goede verrader. Zo bevatten phishingberichten vaak veel taalfouten of klopt de persoonlijke aanspreking niet. Ook is er bij phishing iets niet pluis aan de link waarop je zou moeten klikken. Spelfouten, een vreemde domeinnaam of er wordt vals gespeeld met de naam van de website voor de eerste slash “/”. Zo is bij www.safeonweb.be/tips de domeinnaam ‘safeonweb’. Bij www.safeonweb.tips.be/safeonweb is ‘tips’ de domeinnaam en word je naar een andere website geleid.

Dit doe je wanneer je denkt gephisht te worden

Om te beginnen is het belangrijk om niet op links in het bericht te klikken. Je kan eventueel de website opzoeken via een zoekmachine om zeker te zijn. Stuur geen persoonlijke gegevens door en vul ze niet in op een website die vermeld wordt in het bericht. De mail of een schermafbeelding van de sms kan je doorsturen naar de organisatie zelf of Safeonweb, via verdacht@safeonweb.be. Stuur het niet door naar je contacten.

Wat te doen als je wel gegevens hebt doorgegeven

Heb je een wachtwoord ingevoerd, dan verander je best via de officiële site van het bedrijf of de dienst meteen je wachtwoord. Doe dat ook op andere plaatsen waar je dat wachtwoord hebt gebruikt.

Indien je gegevens van je bank- of kredietkaart hebt doorgegeven, bel dan onmiddellijk Card Stop op 078 170 170. Ook kan je je bank contacteren om te melden dat je werd opgelicht.

Stuurde je een vals bericht door naar contacten, dan waarschuw je ze best dat het om oplichting gaat.