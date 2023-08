Steeds meer bewijs dat zogenaamde supergeleider op kamertemperatuur niet werkt

De ontdekking van de eeuw of wéér een flop: wat is een supergelei­der? Waarom is deze revolutio­nair? En wat maakt wetenschap­pers sceptisch?

Een Koreaans team heeft mogelijk een materiaal ontdekt dat ons leven spectaculair kan veranderen. Het geleidt elektriciteit bij kamertemperatuur zonder weerstand. Wat is nu de impact daarvan, en hoe komt het dat wetenschappers zo skeptisch zijn? Prof. Em. Staf Van Tendeloo: “Deze ontdekking lijkt me onwaarschijnlijk en is in strijd met onze bestaande wetenschappelijke modellen. Maar als het klopt, zou het straf zijn.”