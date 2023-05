Start Google eindelijk verkoop eigen smartphones in België? Dit verwachten we van I/O-persconferentie op woensdag

De jaarlijkse persconferentie van Google in de lente is deze keer extra spannend voor de techgigant. Zo is er plots meer concurrentie van de slimme chatrobot Microsoft Bing en plant Google een plooibare Pixel-smartphone te lanceren om de strijd aan te gaan met Samsung. We sommen voor je op wat woensdagavond te verwachten van het zogenaamde I/O.

Google zal boekje opendoen over Pixel Fold

Met zekerheid zullen we woensdagavond meer horen over de Google Pixel Fold. Dat nieuws heeft het bedrijf vorige week zelf laten weten aan de hand van een korte video op sociale media. Daarin is te zien dat de vouwtelefoon openklapt tot het formaat van een kleine tablet. Daarmee is het een rechtstreekse concurrent voor de Samsung Galaxy Fold 4.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Amerikaanse zakennieuwszender CNBC bracht in april op basis van verschillende bronnen al naar buiten dat het buitenste scherm van de Pixel Fold 5,8 inch of 14,7 centimeter zal meten. Dat is wat kleiner dan bij de Samsung Fold 4. Het binnenste scherm komt uit op 7,6 inch of 19,3 centimeter en dat komt exact overeen met de Koreaanse concurrent. Het prijskaartje zou 1.700 dollar zijn: 99 dollar minder dan de adviesprijs bij Samsung.

Nieuwe prijsbewuste Google Pixel 7a

Hoewel nog niet officieel bevestigd, mogen we woensdag ook de Google Pixel 7a verwachten. Die nieuwe telg in de budgetreeks van het bedrijf wordt traditioneel op de I/O-persconferentie voorgesteld. Bovendien is er over het toestel, al even traditioneel, uitvoerig informatie uitgelekt.

Iemand kon namelijk al een Pixel 7a te pakken krijgen en uitgebreid fotograferen. Daardoor weten we dat de telefoon een scherm heeft van 6,1 inch of 15,5 centimeter. Volgens de eigenaar van het toestel zal het display bovendien verversen aan 90 frames per seconde, wat beter is dan de voorganger en steeds meer de norm in de vermoedelijke prijsklasse van de 7a.

Volledig scherm De Google Pixel 7a zou volgens journalist Evan Blass ook te koop zijn in de kleur koraal. © rv

We zien twee camera’s in het kenmerkende metalen uitsteeksel achteraan de smartphone. De ene is de hoofdcamera met 64 megapixels, de andere een ultrabreedhoek met 13 megapixels voor panoramafoto’s. Volgens geruchten is er ondersteuning voor draadloos opladen en een vorm van water- en stofresistentie.

De voorganger kostte bij lancering in Europa 459 euro, maar technologiewebsite 9to5Google verwacht dat in ieder geval de Amerikaanse prijs van de Pixel 7a 50 dollar hoger zal liggen dan bij de 6a het geval was.

Start verkoop van Pixel Tablet?

Het is ondertussen bijna een jaar geleden sinds Google de nieuwe Pixel Tablet aan de wereld toonde, met de boodschap dat de verkoop zou moeten starten in 2023. De kans dat we meer details zullen krijgen tijdens I/O woensdagavond is groot, want de tablet verscheen enkele dagen terug op de Japanse website van Amazon.

Uit dat lek leren we dat het scherm 10,95 inch of 27,8 centimeter zal zijn, met ondersteuning voor stylussen. Het werkgeheugen zal acht gigabyte zijn, met de keuze tussen 128 of 256 gigabyte opslag. Voor- en achteraan zit er telkens een camera van acht megapixels. De tablet heeft drie microfoons om te kunnen bellen of vragen te stellen aan Google Assistent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Er is een USB C-poort om de tablet op te laden, maar dat kan ook draadloos via een laadstation. Als je dat gebruikt, zal de Pixel Tablet eerder functioneren als een slimme fotokader. Dankzij de luidspreker van het laadstation kan je dan in theorie ook gemakkelijk receptenvideo’s bekijken, bijvoorbeeld.

Qua prijs gaan de geruchten richting de 600 euro voor het model met 128 gigabyte opslag. De productpagina op Amazon Japan sprak over 20 juni als lanceerdatum.

Google Pixel in België?

Google verkoopt al een pak hardware in ons land. Onder andere de Chromecast, slimme luidsprekers, met het internet verbonden camera’s en thermostaten van Nest zijn te koop op de webshop van de techgigant. Tot nu toe ontbreken de telefoons, smartwatch en draadloze oortjes die onder het Google Pixel-merk vallen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kijken we naar de kaart van Europa valt op dat in zowat alle westelijke landen Pixel-telefoons te koop zijn. België is daar echter niet bij. Vorig jaar werden de Pixel 7 en 7 Pro nog officieel gelanceerd in Nederland. Sterker nog: de verkooppartner van Google bij onze noorderburen levert probleemloos tot in ons land. Of de nieuwe Pixels deze keer wél officieel in België worden gelanceerd, ontdekken we pas woensdag. Het zou een gepast moment zijn om de beschikbaarheid op het Europees continent uit te breiden.

Ook veel aandacht voor artificiële intelligentie

Tijdens Google I/O wordt er ook steeds veel tijd gespendeerd aan nieuwe software van de technologiegigant, zoals bijvoorbeeld updates voor Android, Maps, Google Zoeken en Chrome. Zeker nu de slimme chatrobot Microsoft Bing voor het brede publiek beschikbaar is, zal Google willen tonen hoe het aan de slag gaat met artificiële intelligentie om aandeelhouders gerust te stellen dat het zich niet laat voorbijsteken door de aartsrivaal uit Seattle.

Zo zou Google volgens CNBC van plan zijn om woensdag PaLM 2 te tonen. Dat moet een concurrent worden van GPT-4, het gelauwerde computermodel van OpenAI dat gebruikt wordt om Microsoft Bing en ChatGPT aan te sturen. PaLM staat voor ‘Pathways Language Model’ en moet in staat zijn om computercode te schrijven, wiskunde-oefeningen te maken, maar zou ook creatief of analyserend kunnen schrijven.

Tijdens de persconferentie wordt verwacht dat Google voorbeelden zal tonen van AI in een hele resem producten van het bedrijf. Denk daarbij aan afbeeldingen of sjablonen genereren voor presentaties in Slides. De chatbot Bard zou ook beschikbaar worden gemaakt in Japan en Zuid-Korea. Momenteel is die enkel te testen in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Wat Google daadwerkelijk aankondigt, is woensdag vanaf 19 uur Belgische tijd te volgen op de YouTube-pagina van het bedrijf. Technologiejournalist Kenneth Dée is ter plekke in Californië en brengt verslag uit voor HLN en VTM NIEUWS.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.