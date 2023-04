Spotify telt ruim half miljard actieve gebruikers

Wat heeft je werkgever te zeggen over je smartphone? Expert: “Zelfs al is het een privétoe­stel, dan nog kan hij beperkin­gen opleggen”

Onlangs hebben zowel de Vlaamse als federale overheid het gebruik van TikTok op de smartphones en laptops van hun medewerkers verboden. Maar hoe zit dat bij werkgevers in de privé? Wanneer is je smartphone van ‘het werk’? En wat heeft je baas te zeggen over het gebruik ervan? Juridisch experte Melissa Menschaert geeft advies.