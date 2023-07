Spotify kondigt prijsverhogingen van 1 tot 2 euro per maand aan

Eindelijk in België: Google komt met ChatGPT-concurrent Bard in het Nederlands, volgende stap in AI-strijd

Google lanceert Bard, het antwoord van het bedrijf op ChatGPT, nu ook in Europe en dus ook in ons land. En de chatbot spreekt Nederlands. Bard blijft wel een ‘experiment’ zoals dat heet en is enkel beschikbaar voor wie 18 is of ouder. Er worden ook een aantal nieuwe functies toegevoegd aan de versie die eerder al in andere landen beschikbaar was.