Spaanse gerecht gaf groen licht voor afluistering Catalaanse separatisten met controversiële Pegasus-software

Game 'The Elder Scrolls Online' krijgt eigen kaartspel: dit mag je verwachten

Tegenwoordig moet iedere grote videogame blijkbaar zijn eigen kaart- of taveernespel hebben: zie bijvoorbeeld ‘Gwent’ in ‘The Witcher’ of ‘World of Warcraft’-spin-off ‘Hearthstone’. Met ‘Tales of Tribute’ volgt nu ook onlinegame ‘The Elder Scrolls Online’ die trend: kaartspel ‘Tales of Tribute’ zal, volgens de makers, fantasywereld Tamriel nog wat levendiger maken voor de speler.

14 april