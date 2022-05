Sonos wil met nieuwe Ray-soundbar geluid van films en series in elke huiskamer naar hoger niveau tillen

audioTijdens een evenement waarvoor journalisten van over de hele wereld werden overgevlogen lanceerde audiobedrijf Sonos haar voorjaarsproducten. De Sonos Ray is een compacte soundbar 299 euro zal kosten, waarmee het bedrijf een breed publiek wil aanspreken. Met Sonos Voice Control kunnen gebruikers met hun stem om muziek vragen zonder daarvoor hun privacy op te geven. Daarnaast krijgt de draagbare Sonos Roam nieuwe kleurtjes. HLN kon in New York exclusief de toestellen een eerste keer uitproberen.

De Sonos Ray is de derde soundbar van het twintig jaar oude bedrijf dat allerhande luidsprekers maakt die muziek en podcasts via wifi kunnen afspelen. Het is meteen ook de kleinste. De luidspreker is wel volgestampt met technologie. Dat moet ervoor zorgen dat wie gebruik maakt van de luidsprekers van de tv zelf niet meer zonder een aparte soundbar wil.

De twee midwoofers centraal in de Sonos Ray zijn naar voren gericht zodat je de dialoog in films en series kan verstaan zonder daarvoor de tv luider te moeten zetten. Daarnaast zijn er twee tweeters die hoge tonen richting de muren sturen. Samen met de vier versterkers die zorgen voor bassen zijn die afgesteld om de ruimte volledig te vullen met geluid.

Volledig scherm De Sonos Ray in het zwart. EMBARGO TOT 11/05/2022 22:05 © Sonos

Tijdens de demonstratie viel het meteen op dat de Sonos Ray de audio van films naar een niveau tilt dat onmogelijk zou zijn als je enkel het geluid van de televisie gebruikt. De sound bar doet dat op een manier waarbij de balans goed blijft.

Dat was tijdens een beperkte test ook al te merken met muziek. De bassen kwamen mooi door, zonder dat daardoor de vocals van de artiest naar de achtergrond verdwenen.

De Sonos Ray is vanaf 7 juni te koop in België voor 299 euro. De sound bar zal beschikbaar zijn in zwart of wit.

Meer mensen met Sonos in huis

De Sonos Ray is bedoeld voor de negentig procent tv-eigenaars wereldwijd die de ingebouwde speakers gebruiken. “Dat is iets waar we stilletjes aan iets aan willen doen”, vertelde Scott Fink in New York. Hij is de product manager van Sonos Ray en was dus verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de sound bar.

Volledig scherm De Sonos Ray © Sonos

Omdat het voor veel gebruiker de eerste aankoop zal zijn om een thuisbioscoop te creëeren heeft Sonos ervoor gekozen om de aansluiting met de tv simpel te houden. Je hebt niet meer dan een optische kabel nodig. Daardoor ondersteunt de Sonos Ray niet de laatste standaarden voor surround sound als Dolby Atmos, maar volgens het bedrijf is de ondersteuning voor Dolby Digital 5.1 voldoende. Wie het beste van het beste wil op vlak van audiokwaliteit kan bij Sonos terecht voor onder andere de grotere Beam (Gen 2) van 499 euro.

“We willen dat meer mensen audio van hoge kwaliteit kunnen ervaren bij hun films en series van hoge beeldkwaliteit”, vult hij aan. Het is een belangrijk product voor Sonos, dat meer klanten moet doen kennismaken met het ecosysteem aan slimme speakers die het bedrijf heeft. “Ons doel is de mensen bereiken die echt geven om premium audio en willen genieten van de voordelen van erin te investeren”, zei Ted Dworkin. Hij is de senior vice-president voor product management en klantenervaring.

Een slimme assistent voor niets meer dan muziek

Sonos-luidsprekers met ingebouwde microfoons kunnen ondertussen al een tijdje gebruik maken van slimme assistenten Amazon Alexa en Google Assistant.

Sonos komt nu met een eigen dienst. Met Sonos Voice Control kan vanaf 1 juni gevraagd worden door ‘Hey Sonos’ te zeggen om muziek af te spelen, te pauzeren, luider te zetten, enz. Acteur Giancarlo Esposito, bekend van rollen in ‘Breaking Bad en ‘The Mandalorian’ sprak de stem van Sonos Voice Control in.

Volledig scherm Acteur Giancarlo Esposito in de studio om de stem van de Sonos Voice Control op te nemen. © Sonos

Het doel van de slimme assistent is om niets anders te doen dan je te helpen audio af te spelen in (de verschillende kamers van) je huis. Wie met z’n stem wil vragen naar bijvoorbeeld het weer of om een timer te zetten, moet gebruik maken van de twee andere assistenten.

Sonos Voice Control doet dat in tegenstelling tot Amazon en Google niet door je stem op te nemen en te verwerken in de cloud. Alles gebeurt lokaal op het toestel zelf. Dat is Sonos gelukt omdat het puur op muziek afspelen focust, vertelde Jo Dureau. Hij is bij Sonos verantwoordelijk voor de slimme assistent. Het enige dat Sonos Voice Control onthoudt is wat je luisterde om beter af te stemmen op je gebruik.

De dienst lanceert echter enkel in het Engels, met ondersteuning voor Frans later dit jaar. Over plannen om Voice Control beschikbaar te maken in het Nederlands wilde Sonos niets vertellen. Dureau bevestigde wel dat als ze dat willen doen ze er veel moeite zullen voor moeten doen. Het werk voor de Engelse taal kan namelijk niet worden overgezet naar het Nederlands. Ook zal er iemand gevonden moeten worden die Nederlands als moedertaal heeft om de stem in te spreken.

De slimme assistent kan gebruikt worden wanneer ook Amazon Alexa actief is. Dat kan echter niet voor wie Google Assistent gebruikt op Sonos-speakers. “Dat is beleid van Google en we respecteren dat. Sonos en Amazon hebben daar een andere filosofie over. Bij Sonos geloven we in het gelijktijdig actief hebben van slimme assistenten”, zegt Dworkin daarover.

Bij lancering is Sonos Voice Control compatibel met Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer en Pandora. De grote ontbrekende streamingdienst is Spotify. Over het waarom wilde Sonos niet spreken, maar Dworkin zei wel dat er “actieve gesprekken” aan de gang zijn.

Sonos Voice Control werkt op alle luidsprekers van het bedrijf die een ingebouwde microfoon hebben.

Sonos Roam wordt kleurrijk

Vorig jaar in april werd de Sonos Roam gelanceerd. Dat is een draagbare luidspreker met batterij die muziek kan afspelen via Bluetooth of wifi. Het is het goedkoopste product van de fabrikant met een prijskaartje vanaf 179 euro.

Volledig scherm De Sonos Roam in alle beschikbare kleuren: 'Sunset', 'Wave', 'Olive', wit en zwart. © Sonos

De speaker lijkt een succes voor het bedrijf, bij zowel nieuwe klanten als mensen die al Sonos-toestellen in huis hebben. Om verder te gaan op het elan is de Roam vanaf 11 mei te koop in de kleuren ‘Olive’, ‘Wave’ en ‘Sunset. Sonos hoopt daarmee een nieuw publiek aan te spreken.