Sonos maakt al bijna 20 jaar draadloze speakers, maar wil nu doorbreken bij grote publiek: “Elk product dat we uitbrengen, moet het meest geliefde zijn”

Nog geen 10 procent van de Belgen gebruikt wachtwoord­be­heer­der: dit is waarom je er best eentje in gebruik neemt

Vorig jaar gebruikte slechts 7,9 procent van de Belgen een wachtwoordbeheerder om online accounts te beveiligen. Dat is een app waarin je veilig al je wachtwoorden kan opslaan. Daarentegen zegt 54 procent wachtwoorden te memoriseren. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox in opdracht van Axa Partners en FINN. Nochtans is het gemakkelijk om een wachtwoordbeheerder te gebruiken. In dit artikel geven we enkele tips om ermee te beginnen.

5 mei