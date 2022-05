“Sonos introduceert binnenkort eigen spraakassistent voor slimme speakers”

IKEA en Sonos brengen vernieuwde Symfonisk-boeken­plank­spea­ker uit

IKEA heeft een tweede generatie van zijn in samenwerking met Sonos gemaakte Symfonisk-boekenplankspeaker uitgebracht. De plaatsing van de knoppen is gewijzigd, het verbruik in stand-by is lager en de Gen 2-modellen hebben verbeterde hardware. Dat heeft technologiesite Tweakers opgemerkt.

